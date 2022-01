চিটাৰা ডেস্ক, 22 জানুৱাৰী : বলীউডৰ অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু নিক জ’নাছে ছাৰ’গেছীৰ জৰিয়তে মাতৃ-পিতৃ হোৱা (Priyanka-Nick Jonas welcome a baby via surrogacy) ৰ খবৰে অনুৰাগীসকলক আনন্দিত কৰি তুলিছে ৷ শুকুৰবাৰে তেওঁলোকে নিজা নিজা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ জৰিয়তে অনুৰাগীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছিল এই কথা ৷

প্ৰিয়ংকা আৰু নিকে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছিল এনেদৰে "We are overjoyed to confirm that we have welcomed a baby via surrogate. We respectfully ask for privacy during this special time as we focus on our family. Thank you so much,". কিন্তু বৰ্তমানলৈকে দম্পতীটোৱে শিশুটি ল’ৰা নে ছোৱালী, সেয়া ৰাজহুৱা কৰা নাই ৷

পিতৃ-মাতৃ হ’ল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা-নিক জ’নাছ

দম্পতীহালে পিতৃ-মাতৃ হোৱাৰ বাতৰি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকক শুভকামনা জনায় ।

অভিনেত্ৰী লাৰা দত্ত ভূপতিয়ে মন্তব্য কৰে "অভিনন্দন" বুলি । "ওএমজি, এইটো ইমান বিশেষ...বহুত বহুত শুভেচ্ছা, শ্ৰেষ্ঠ খবৰ" বুলি লিখে প্ৰযোজক গুণীত মংগাই ৷ প্ৰিয়ংকা আৰু নিকে দীৰ্ঘদিন ধৰি ডেটিং কৰাৰ পিছত ২০১৮ চনৰ ডিচেম্বৰত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল ।

