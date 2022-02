চিটাৰা ডেস্ক, 2 ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী : বিয়াৰ পিছৰ প্ৰথমটো ভেলেনটাইনছ্ ডে’ত আঁতৰি থাকিব বিকী-কেটৰিণা (VicKat Will Not Be Together) ৷ কি যে কপালৰ লিখন ! প্ৰেমৰ দিনটোতেই ইজনে সিজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব ৷

শেহতীয়াকৈ মালদ্বীপত হনিমুন উদযাপন কৰি উভতি আহিছে বিকী-কেটৰিণা ৷ উভতিয়েই ব্যস্ত হৈ পৰিল নিজ নিজ কামত ৷ বৰ্তমানলৈকে নাম থিৰাং নোহোৱা বিকী-সাৰাই অভিনয় কৰা ছবিখনৰ শ্বুটিং ইতিমধ্যে শেষ হৈছে ৷ ইণ্ডোৰত সাৰাৰ সৈতে আছিলগৈ বিকী ৷

এইবাৰ কেটৰিণা উৰা মাৰিব দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীলৈ ৷ শনিবাৰৰ পৰা মুম্বাইত আৰম্ভ হ’ব টাইগাৰ 3 ৰ শ্বুটিং ৷ ক’ৰণা মহামাৰীৰ তৃতীয় ঢৌৱে দেশত ইতিমধ্যেই তোলপাৰ লগাইছে ৷ সেয়ে ছবিখনৰ দিল্লীত কৰিব লগীয়া শ্বুটিং 14 ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ ছলমানৰে সৈতে দিল্লীলৈ যাব কেটৰিণা কাইফ ৷ দুয়োয়ে দিল্লীত 10-12 দিন পৰ্যন্ত থাকিব ৷

লগতে পঢ়ক: Salman is Not Single Anymore: চিংগল নহয় ছলমান খান!