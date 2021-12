চিটাৰা ডেস্ক, 16 ডিচেম্বৰ : বছৰৰ শেষত ভাৰতীয় ছবি জগতলৈ আহিল আন এক সুখবৰ ৷ প্ৰায় দুটা দশকৰ অন্তত অজয় দেৱগণ আৰু সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীয়ে একেলগে কাম কৰা ‘গংগুবাই কাথিয়াবাড়ী’ ৰ বাৰ্লিন চলচিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰৱেশ (Gangubai Katiawadi shortlisted for Berlin Film Festival) ৷

সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ‘গংগুবাই কাথিয়াবাড়ী’ৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বলীউড হাৰ্টথ্ৰব আলিয়া ভাট ৷ বিখ্যাত লেখক হুছেইন জাইদীৰ গ্ৰন্থ 'Mafia Queens of Mumbai' ৰ কাহিনীৰ ওপৰত আধাৰিত এই ছবিখন ৷

চলচিত্ৰ মহোৎসৱলৈ মনোনীত হোৱাৰ পিছতেই Bhansali Production House য়ে ইন্ষ্টগ্ৰামত খবৰটো পোষ্ট কৰি লিখে "The power of this has no bounds. #GangubaiKathiawadi officially selected for the #BerlinFilmFestival2022. In cinemas on 18th February 2022.

2022 ৰ বাৰ্লিন চলচিত্ৰ মহোৎসৱলৈ আলিয়াৰ ‘গংগুবাই কাথিয়াবাড়ী’

বিগত দুটা বৰ্ষত Covid-19 ৰ বাবে কেইবাবাৰে স্থগিত ৰখা হৈছিল ‘গংগুবাই কাথিয়াবাড়ী’ৰ শ্বুটিং ৷ Hum Dil De Chuke Sanam ৰ বৃহৎ সফলতাৰ প্ৰায় দুটা দশকৰ পিছত SBL ৰ ‘গংগুবাই কাথিয়াবাড়ী’ত এটা বিশেষ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰিছে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অজয় দেৱগণে ৷

1960 ৰ দশকৰ কামাথিপুৰাৰ এগৰাকী শক্তিশালী, সকলোৰে প্ৰিয় তথা সন্মানীয় নাৰীৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব আলিয়াক ৷ ছবিখন 2022 ৰ 18 ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত ছবিগৃহলৈ আহিব (Gangubai Katiawadi in cinemas on 18th February) ৷

