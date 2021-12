চিটাৰা ডেস্ক, 17 ডিচেম্বৰ : 15 ডিচেম্বৰত দিল্লীৰ এটা অনুষ্ঠানত ‘ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ’ পৰিয়ালৰ সৈতে জড়িত সকলোৰে উপস্থিতত ছবিখনৰ প্ৰথমখন পোষ্টাৰ মুকলি কৰা হয় ৷ পোষ্টাৰ মুকলিৰ পিছতেই ৰণবীৰৰ চৰিত্ৰটো লৈ উৎসুক হৈ পৰে তেওঁ অনুৰাগীসকল ৷ পোষ্টাৰখনত ৰণবীৰক আগতে কেতিয়াও দেখা নোপোৱা এটা Fierce Look ত দেখা পোৱা গৈছে ৷

Netizen সকলে আদৰি লৈছে 'Brahmastra'ৰ প্ৰথমখন 'Motion Poster' ৷ Real life couple আলিয়া ভাট আৰু ৰণবীৰ কাপুৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে Reel life couple হিচাপে ভুমুকি মাৰিব ‘ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ’ত ৷

আয়ান মুখাৰ্জীৰ বহু প্ৰতিক্ষিত ছবি ‘ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ’ ৰ First Official Poster খন 15 ডিচেম্বৰত মুকলি কৰা হয়

পোষ্টাৰ মুকলিৰ মূহুৰ্তত পিতৃ ঋষি কাপুৰক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি ৰণবীৰে ক’লে, "I miss my father terribly today. I remember during the making of the film, he kept fighting with Ayan and me and kept questioning us. 'What are you guys doing? Who takes so long to make a film? Who spends so much money? Ranbir, you are not making a penny on this film. Nobody watches a VFX film in the country. But I believe he is here somewhere and I hope he is proud. I hope he is smiling." ৷

1980 ৰ দশকৰ ঋষি কাপুৰৰ বিখ্যাত ৰোমাণ্টিক থ্ৰিলাৰ 'Karz' ৰ বহুল চৰ্চিত গান 'Om Shanti Om'ৰ দুশাৰী গুণগুণাই পিতৃলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচে পুত্ৰই ৷

অনুষ্ঠানৰ সকলো ঠিকেই আছিল ৷ কিন্তু মঞ্চলৈ প্ৰেমিকাক উঠাই নিহে লাগিল লেঠা ৷ Troll ৰ উপৰি Troll পাইছে প্ৰেমিকযুগলে ৷ মঞ্চত কৃত্ৰিমভাৱে ৰণবীৰ-আলিয়াক দেখা গ’ল বুলি তেওঁলোকৰ অনুৰাগীয়েই এতিয়া ট্ৰ’ল দি আছে ৷ দুয়োয়ে ইজনে আনজনক কৰা প্ৰশ্ন উত্তৰ ৰাউণ্ডত 'so much awkwardness' আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে নেটিজেন সকলে ৷

প্ৰযোজক পৰিচালক আয়ান মুখাৰ্জীৰ প্ৰায় 8 বছৰীয়া এটি দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন ‘ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ’ 2022 বৰ্ষৰ 9 চেপ্তেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহিব (Brahmastra will be in cinemas on 9th september 2022) ৷ ছবিখনত বিগ বি, নাগাৰ্জুনা অক্কিনেনী আৰু টিভি ধাৰাবাহিকৰ অন্যতম তাৰকা মৌনী ৰয়ক দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷

