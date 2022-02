চিটাৰা ডেস্ক, 9 ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: গেহৰাইয়ানৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি হোৱাৰে পৰা ছবিখনৰ কলা-কুশলী সকল চৰ্চাত আছে ৷ অৱশ্যে প্ৰত্যেকৰে চৰ্চাৰ কাৰণ বেলেগ বেলেগ ৷

ছবিখনৰ প্ৰমোচনৰ কাৰণে তাৰকাসকলে পৰিধান কৰা পোছাকৰ লগতে তেওঁলোকৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছবিখনৰ অন্তৰংগ মূহুৰ্তলৈকে বিভিন্ন কাৰণত দীপিকা, অনন্যা, সিদ্ধান্ত, ধৈৰ্য কাৰৱাই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি আছে ৷

ছবিখনৰ প্ৰমোচনৰ বাবে দীপিকা আৰু অনন্যাৰ ষ্টাইল ষ্টেটমেণ্টও বিপুল চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ মিনি ড্ৰেছ পিন্ধা দীপিকাক নেটিজেনে ট্ৰ’ল কৰাও দেখা গ’ল ৷ শেহতীয়াকৈ এটা অদ্ভূত প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হ’ল দীপিকা পাডুকন যাৰ প্ৰত্যুত্তৰত অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ক’লে, "য়াক" ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ক’লে তেনেকুৱা ট্ৰ’ল আৰু প্ৰশ্নৰ ৰিপ্লাই দি তেওঁ নিজকে ষ্টুপিড যেন অনুভৱ কৰিছে ৷

নেটিজেনে সোধা প্ৰশ্নটো আছিল দীপিকাই ইন্টিমেট চিনৰ ( deepika padukone on intimacy in gehraiyaan) বাবে স্বামী ৰণবীৰৰ পৰা অনুমতি লৈছিল নে ? ৰণবীৰ আৰু দীপিকা দুয়োজনেই বলীউডত সুপ্ৰতিষ্ঠিত ৷ অভিনয়েই যিহেতু তেওঁলোকৰ পেছা তেনে ক্ষেত্ৰত অনুমতিৰ কোনো কথা নিশ্চয়কৈ নাথাকে ( deepika on ranveer permission for intimate scenes) ৷ শকুন বাত্ৰাৰ ছবি গেহৰাইয়ান অহা 11 ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিব ৷

