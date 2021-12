নিউজ ডেস্ক, 10 ডিচেম্বৰ : বৃহস্পতিবাৰৰ বিবাহৰ পিছত বিকী কৌশল আৰু কেটৰিণাই একেই কেপ্চনৰ সৈতে নিজৰ নিজৰ ছ’ছিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত অনুৰাগীৰ আশীষ বিচাৰি বিয়াৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে ৷ মাত্ৰ মূহূৰ্তৰ ভিতৰতে শুভেচ্ছা বাণীৰে উপচি পৰে দুয়োৰে ইন্ষ্টাগ্ৰাম ৷

বলীউডৰ বহু চেলিব্ৰিটিয়ে comment section ৰ লগতে ব্যক্তিগত ছ’ছিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত দুয়োকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা দেখা গ’ল ৷ কেটৰিণাৰ সৈতে নিকট সম্পৰ্ক ৰখা অনুষ্কা শৰ্মাই নিজৰ ইন্ষ্টাগ্ৰাম একাউন্টত বিয়াৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে ওচৰ-চুবুৰীয়া বুলি সম্বোধন কৰি সকলো উৰা-বাতৰিৰ ওৰ পেলালে (VicKat will be neighbour to ViruShka) ৷

বিৰাট-অনুষ্কাৰ প্ৰতিৱেশী হ’ব নৱ-দম্পতী বিকী-কেটৰিণা

অনুষ্কা আৰু কেটৰিণাই একেলগে দুখনকৈ ছবি Jab Tak Hai Jaan আৰু Zero ত শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে অভিনয় কৰিছিল (Katrina Anushka worked together in two bollywood films with SRK) ৷ 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা VicKat ৰ ৰাজকীয় বিয়াখনক লৈ অনুৰাগী সকল যথেষ্ট আগ্ৰহী হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৷

ইফালে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু কেৱল পৰিয়ালৰ উপস্থিতিত অনুষ্টুপীয়াকৈ বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হোৱা নৱ-যুটিয়ে মুম্বাইত এটা অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

