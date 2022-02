চিটাৰা ডেস্ক, 8 ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী : আহি আছে এক্সনধৰ্মী ছবি বড়েমিয়া চোটেমিয়া (BadeMiyan ChoteMiyan 2 movie ) ৷ ছবিখনত বড়েমিয়া চোটেমিয়া ৰূপত অভিনয় কৰিব অক্ষয় কুমাৰ আৰু টাইগাৰ শ্ৰফে ৷ আলি আব্বাচ জাফৰৰ নিৰ্দেশত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বাসু ভাগনানীয়ে ৷ ডেভিড ধৱনৰ নিৰ্দেশনাত মুক্তি হোৱা অমিতাভ আৰু গোবিন্দা অভিনীত 1998 ৰ হিট ছবি বড়েমিয়া চোটেমিয়াৰ চিকুৱেল হ’ব এই ছবিখন ৷

ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছে বাসু ভাগনানী, দীপশিখা দেশমুখ, জেকি ভাগনানী, হিমাংশু কিশোৰ মেহৰা আৰু জাফৰ ৷ ছবিখনৰ কাহিনী লিখিছে আলি আব্বাচ জাফৰে ৷ নৱ প্ৰজন্মৰ দৰ্শকৰ বাবে ছবিখন মুকলি কৰি দিবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে নিৰ্মাতা বাসু ভাগনানী ৷ ডেভিড ধৱনে নিৰ্দেশনা কৰা বড়েমিয়া চোটেমিয়া তেওঁৰ অন্তৰৰ নিচেই কাষৰ ছবি বুলিও জানিবলৈ দিয়ে বাসু ভাগনানীয়ে ৷

ইফালে, এই ছবিখনৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰলৈ স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অক্ষয় আৰু টাইগাৰ ৷ ইতিমধ্যে, দুয়ো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ছবিখনক লৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাও দেখা গৈছে (Akshay Tiger team up for First time) ৷

