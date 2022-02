চিটাৰা ডেস্ক, 1 ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী : বলীউডৰ খিলাড়ী অক্ষয় কুমাৰে সোমবাৰে নিজৰ টুইটাৰ আৰু ইন্ষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত 30 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰে ৷ তেওঁৰ আহিবলগীয়া ছবি ৰাম-সেঁতুৰ শ্বুটিং শেষ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি এই ভিডিঅ’ টো পোষ্ট কৰে অভিনেতাজনে (Akshay Kumar Wraps up Ram Setu) ৷

তেৰে বিন লাডেন আৰু পৰমাণু ফেম অভিষেক শৰ্মাৰ নিৰ্দেশনাত আহিবলগীয়া ছবি ৰাম-সেঁতুৱে চলিত বৰ্ষৰ দিপাৱলীত মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা (Ram Setu will hit theatre on Diwali) ৷ ছবি খনত অক্ষয় কুমাৰে পুৰাতত্ববিদ এজনৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰিছে ৷

ভিডিঅ’টো পোষ্ট কৰি অক্ষয় কুমাৰে কেপচনত লিখিছে, "Here’s to the wrap of yet another amazing project #RamSetu. I learned so much during the making of this film, it was like going to school all over again 🙈. बड़ी मेहनत की है हम सबने, अब बस आप का प्यार चाहिए 🙏🏻"

ছবিখনত অক্ষয়ৰ সৈতে জেকুলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজ আৰু নুশ্বৰত ভাৰুচ্ছাকো দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷

লগতে পঢ়ক: Twinkle Khanna on Akshay: অক্ষয় কুমাৰক কি বুলি সম্বোধন কৰিলে পত্নীয়ে?