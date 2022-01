চিটাৰা ডেস্ক, 24 জানুৱাৰী : সুস্মিতা-ৰহমানৰ ব্ৰেকআপ এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে ৷ ব্ৰেকআপৰ খবৰক লৈ বলীউডত বতাহ বলোতেই সুস্মিতাই বন্ধুত্বপূৰ্ণ এটা ইন্ষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট দি সকলোৰে উৎকণ্ঠাৰ ওৰ পেলাইছিল ৷

পিছে এতিয়া নেটিজেনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰহমানে ৷ দেওবাৰে নিজৰ ইন্ষ্টাগ্ৰামত Positive Vibe দিব পৰা এটা সুন্দৰ ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰিলে 31 বছৰীয়া মডেল গৰাকীয়ে (Rohman Shawl on hitting low point in life) ৷ অস্ত যাব বিচৰা সূৰ্যটোলৈ চাই নিজ পৃথিৱীতেই মগ্ন যেন দেখা গ’ল ৰহমানক ৷

ভিডিঅ’টোৰ সৈতে তেওঁ লিখিছে, The setting sun made me realise, if you are at a low point in your life, make sure the decend is so graceful, that the people watching it feel the need to rise !!!

-yours truly

#inspirationalquotes #sunrise #embrace #love

📹 @richakal

The jealous guy trying to ruin the video with his hand @rachitsingh08

যোৱা মাহত সুস্মিতা সেন আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিক ৰোহমান শ্বলে ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে দুয়োৰে মাজৰ মধুৰ সম্পৰ্কৰ যৱনিকা পৰাৰ কথা ঘোষনা কৰিছিল । ডিচেম্বৰ মাহত ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টযোগে দুয়োৰে এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি সুস্মিতাই লিখিছিল, "আমি বন্ধু হিচাপে আমাৰ সম্পৰ্কৰ আৰম্ভণি কৰিছিলো আৰু আমি সদায় বন্ধু হৈ থাকিম" । তেওঁ লগতে লিখিছে যে, এই সম্পৰ্ক এতিয়া শেষ হৈছে, কিন্তু প্ৰেম সদায় তেওঁলোকৰ মাজত থাকিব । আনহাতে, "সদায়" বুলি লিখি সুস্মিতাৰ ব্ৰেকআপ পোষ্টৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া ও ব্যক্ত কৰিছিল ৰোহমানে । অনুৰাগীসকলেও কমেণ্ট বক্সত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল যিয়ে নেট দুনিয়াত তুমুল আলোড়নৰ সৃস্টি কৰিছিল ।

