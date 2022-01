চিটাৰা ডেস্ক, 24 জানুৱাৰী : প্ৰিয়ংকা-নিকে Surrogacy প্ৰক্ৰিয়াৰে সন্তান লাভ কৰা খবৰৰ ঢৌ মাৰ নৌযাওঁতেই আকৌ পিতৃ-মাতৃ হোৱাৰ সুখবৰ দিলে এটি মৰম লগা যুটি আদিত্য আৰু শ্বেতাই ৷ সোমবাৰে পত্নী শ্বেতাৰ বেবী বাম্প শ্বেয়াৰ কৰি নিজৰ ইন্ষ্টাগ্ৰাম যোগে এই ভাল খবৰটো দিলে সংগীত শিল্পীজনে (Aditya Sweta are on their way to become parents) ৷ লগে লগে শুভেচ্ছা বাণীৰে উপচি পৰে আদিত্যৰ সামাজিক মাধ্যম ৷

অনুৰাগীৰ লগতে বলীউডৰ আন আন চেলিব্ৰিটী সকলেও শুভেচ্ছা যাচে দুয়োকে ৷ 2020 ত এক অনুষ্টুপীয়া অনুষ্ঠানত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছিল দুয়ো ৷ দিল বেচাৰা, ৰাম লীলা ৰ দৰে হিট ছবিত কণ্ঠদান কৰিছে আদিত্য নাৰায়ণে ৷ আনহাতে শ্বেতা আগৰৱালে বিক্ৰম ভাটৰ ভৌতিক ছবি শাপিতৰ লগতে এখন কানাড়া ছবি কিচ্ছাত অভিনয় কৰিছিল ৷

