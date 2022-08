নেশ্যনেল ডেস্ক, 25 আগষ্ট : নাছাৰ টেলিস্কোপে প্ৰেৰণ কৰিছে বৃহস্পতিৰ এখন বিশেষ ছবি । National Aeronautics and Space Administrationৰ (NASA) নাছাৰ জেমছ Webb স্পেচ টেলিস্কোপ (James Webb Space Telescope)ত বৃহস্পতি গ্ৰহৰ এখন আচৰিত ৰূপত নতুন ছবি ধৰা পৰিছে, যাৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলে গ্ৰহটোৰ আভ্যন্তৰীণ পৰিঘটনাসমূহৰ বিষয়ে অধিক তথ্য লাভ কৰিব । বৃহস্পতি গ্ৰহৰ ওপৰত বিশাল ধুমুহা, প্ৰচণ্ড বতাহ, অৰোৰা, চৰম উষ্ণতা আৰু চাপৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি কোৱা হয়(Webb telescope from NASA captures faint rings from Jupiter)।

ৱেবৰ পৰা কেইবাটাও ছবিৰ সংমিশ্ৰণৰ পৰা সৃষ্টি কৰা বৃহস্পতিৰ এক অনন্য দৃশ্যত বৃহস্পতিৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰু দুয়োটাৰে ওপৰত ওখকৈ বিস্তৃত হৈ আছে অৰোৰা(Aurora) । নাছাই এক বিবৃতিত কয় যে, অৰোৰাবোৰ ৰঙা মেপযুক্ত ফিল্টাৰৰ জৰিয়তে জিলিকি উঠে, যিয়ে নিম্ন ডাৱৰ আৰু ওপৰৰ পৰা প্ৰতিফলিত হোৱা পোহৰকো আলোকিত কৰে ।

হালধীয়া আৰু সেউজীয়া ৰঙেৰে মেপ কৰা এটা বেলেগ ফিল্টাৰে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰুত ঘূৰ্ণন দেখুৱাইছে । নীলা ৰঙৰ মেপ কৰা তৃতীয়টো ফিল্টাৰে গভীৰ মূল ডাৱৰৰ পৰা প্ৰতিফলিত হোৱা পোহৰ দেখুৱাইছে । বাৰ্কলেৰ কেলিফৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী ইমকে ডি পেটাৰে কয় যে, আমি আশা কৰা নাছিলো যে ই ইমান ভাল হ’ব । সঁচা কথা ক’বলৈ গ’লে আঙঠি, সৰু সৰু উপগ্ৰহ আনকি তাৰকাৰাজ্যকো অতি ভালদৰে দেখা যায় ।

পৃথিৱীক আগুৰি ধৰিব পৰা ৰেড স্পট নামৰ এটি ধুমুহা এই দৃশ্যত আন ডাৱৰৰ দৰেই বগা দেখা যায়, কাৰণ ইয়াত সূৰ্য্যৰ পোহৰ প্ৰতিফলিত হয় । এই উজ্জ্বলতাই উচ্চ উচ্চতা সূচায় । সেয়েহে গ্ৰেট ৰেড স্পট উচ্চ উচ্চতাৰ ৱেব আন্তঃশাখা বিজ্ঞানী হাইডি হামেলে কয় যে, ইয়াত উজ্জ্বলতাই উচ্চ উচ্চতাৰ ইংগিত দিয়ে- গতিকে গ্ৰেট ৰেড স্পটৰ এটা বিষুৱীয় অঞ্চল আছে । সৌৰজগতৰ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে ৱেব আন্তঃশাখা বিজ্ঞানী হাইডি হামেলে কয় ।

বহল ক্ষেত্ৰৰ দৃশ্যত ৱেবে বৃহস্পতি গ্ৰহৰ ক্ষীণ আঙঠিৰ সৈতে দেখা পায়, যিবোৰ গ্ৰহটোতকৈ লাখ গুণ ক্ষীণ আৰু দুটা সৰু চন্দ্ৰ আমালথিয়া আৰু এড্ৰাষ্টিয়া । পেৰিছ মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰ অধ্যাপক থিয়ৰী ফ’চেটে কয় যে, এই একক ছবিখনে আমাৰ বৃহস্পতি ব্যৱস্থাৰ কাৰ্যসূচীৰ বিজ্ঞানৰ পৰ্যালোচনা কৰে, যিয়ে বৃহস্পতিৰ গতিশীলতা আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞান, ইয়াৰ ৰিঙ(Rings) আৰু ইয়াৰ উপগ্ৰহ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে ।

