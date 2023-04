আজিকালি বজাৰত ইলেক্ট্ৰনিক কোম্পানী ভিভ’ৰ প্ৰথম ফ্লিপ ফোনটোৰ বিষয়ে চৰ্চা অব্যাহত আছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে কোম্পানীটোৱে অতি শীঘ্ৰেই ভিভ'ৰ প্ৰথমটো ফ্লিপ ফল্ডেবল ফোনটো ব্যৱহাৰকাৰীসকলক উপহাৰ দিব পাৰিব । এতিয়া নতুন ফ্লিপ ফোন ভিভ’ এক্স ফ্লিপৰ সন্দৰ্ভত ভিভ’ৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এটা নতুন আপডেট ওলাইছে ।

কোম্পানীটোৰ প্ৰথমটো ফ্লিপ ডিভাইচৰ লুক পোহৰলৈ আহিল

কোম্পানীটোৰ ফ্লিপ ফোন ভিভ’ এক্স ফ্লিপৰ লুক প্ৰকাশ পাইছে । কোম্পানীটোৱে নিজৰ অফিচিয়েল প্লেটফৰ্মত এই ফোনটোৰ ফাৰ্ষ্ট লুক মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোৰ ফাৰ্ষ্ট লুক বহুলোকে টুইটাৰযোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

কোম্পানীটোৰ নতুন ফ্লিপ ডিভাইচটো ডাঙৰ স্ক্ৰীণৰ সৈতে অনা হৈছে (Vivo X Flip specification)। এই ছবিখনত দেখা গৈছে অ’প’ৰ ফ্লিপ ফোনটোৰ বাহিৰৰ দেহ । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোৰ কেমেৰাও দেখা গৈছে (Vivo X Flip)।

ডাঙৰ ডিছপ্লেৰ সৈতে ভিভ'ৰ নতুন স্মাৰ্টফোন

বজাৰৰ তথ্যক দিশত চাবলৈ যোৱা হয় যদিও, কোম্পানীটোৱে নতুন ফ্লিপ ফোনটোৰ আউটাৰ ডিছপ্লেৰ সৈতে উপস্থাপন কৰিব পাৰে । এই স্ক্ৰীণটো ফোনটোৰ বাহিৰৰ অংশৰ আধাতকৈ অধিক অংশ দখল কৰি দিব পাৰে (What is the price of vivo flip X)। ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোৰ কভাৰ ডিছপ্লেকো লেণ্ডস্কেপ মোডলৈ আনিব পৰা যাব(Is vivo X fold coming to India)।

ডিভাইচটোৰ কেমেৰা ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ হ’ব

ইয়াৰ উপৰিও Oppoৰ প্ৰথম ফ্লিপ ডিভাইচটো ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ কেমেৰাৰ সৈতে আনিব পাৰি । কোম্পানীটোৱে ডিভাইচটোত কমেও দুটা কেমেৰা চেন্সৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰে । প্ৰাইমেৰী কেমেৰাটো ডুৱেল কেমেৰাত ৫০ মেগাপিক্সেলৰ সৈতে আহিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত ১২ মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড এংগল চেন্সৰ পোৱা যাব(What is the price of new vivo X fold in India) ।

কোম্পানীটোৱে স্নেপড্ৰেগন ৮+ জেন ১ চিপছেটৰ সৈতে এই নতুন ডিভাইচটো প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰে । অৱশ্যে এই ফোনটো মুকলি কৰাৰ সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৱে এতিয়াও আনুষ্ঠানিক তাৰিখৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।

