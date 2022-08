নেশ্যনেল ডেস্ক, 24 আগষ্ট : বিভিন্ন নতুন ফিচাৰ (Twitter New Features) মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে টুইটাৰে । এতিয়াৰে পৰা ভেৰিফাইড টুইটাৰ একাউণ্ট (Twitter verified user profiles) আৰু ব্লু টিক বা বেজ একাউণ্ট ইউজাৰৰ প্ৰফাইলৰ ফোন নম্বৰত থাকিব লেবেল বা টেগ (Twitter to put a label on phone numbers)। টুইটাৰে এই নতুন ফিচাৰ অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে(Twitter to put a label on phone numbers) ।

টুইটাৰ এপৰ গৱেষক জেন মানচুন ৱঙে এই নতুন বৈশিষ্ট্য আৱিষ্কাৰ কৰিছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে প্লেটফৰ্মলৈ অধিক প্ৰামাণ্যতা আৰু অতি প্ৰয়োজনীয় বিশ্বাসযোগ্যতা অনা । টেছলাৰ চিইঅ' ইলন মাস্কে (Tesla CEO Elon Musk) ৪৪ বিলিয়ন ডলাৰৰ চুক্তি বাতিল কৰাৰ পিছত টেছলাৰ প্লেটফৰ্মত বটৰ(Bot) উপস্থিতিৰ অভিযোগত টুইটাৰক আদালতলৈ লৈ গৈছে । জেন মানচুন ৱঙে কয়, "টুইটাৰে এটা ভেৰিফাইড ফোন নম্বৰ লেবেলৰ কাম কৰি আছে । মই অনুমান কৰিছো ইয়াৰ সৈতে নাগৰিক অখণ্ডতাৰ সম্পৰ্ক আছে ।"

এই নতুন নিয়মটো পৰীক্ষিত ব্যৱসায়িক একাউণ্ট ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবেও উপযোগী হ’ব পাৰে । মোবাইল নম্বৰ টেগ নকৰা সকলৰ বাবেও কোম্পানীয়ে এটা অপট আউট বিকল্প ৰাখিব । এই নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্টৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হ’ব আৰু "Blue Tick"ৰ সৈতে প্ৰদৰ্শিত হ’ব ।

ৱঙে লগতে কয় যে, টুইটাৰেও ‘টুইট ভিউ কাউণ্ট’ৰ ওপৰত কাম কৰি আছে । এইটো কেৱল লেখকৰ দৃষ্টিগোচৰ হ’ব নে সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হ’ব সেয়া স্পষ্ট নহয় । ইয়াৰ উপৰিও যদি কোনো এম্বেডেড টুইট সম্পাদনা কৰা হৈছে বা টুইটাৰৰ নতুন সংস্কৰণ আছে তেন্তে টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক অৱগত কৰা হ’ব । অৱশ্যে ৱঙে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল যে টুইটাৰে এনে এটা ফিচাৰৰ বাবে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : Black hole এ দিব বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰসাৰণৰ তথ্য