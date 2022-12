নিউজ ডেস্ক, 29 ডিচেম্বৰ: বৃহস্পতিবাৰে পুৱা টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল এক জোকাৰণিৰ, স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট হৈ পৰিল মাইক্ৰ’ ব্লগিং প্লেটফৰ্ম টুইটাৰ(Twitter down)। যাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মাইক্ৰ’ ব্লগিং চাইট টুইটাৰত নিজৰ একাউণ্টত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে টুইটাৰ কাম নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

এক আউটেজ ট্ৰেকিং(Online tool that tracks apps and websites) ৱেবছাইটৰ মতে (Down Detector Dot Com), বুধবাৰে সন্ধিয়া ০৭:৪০ বজাত টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । কাৰণ তেওঁৰ টুইটাৰ নোটিফিকেশনে কাম কৰা নাছিল । লগতে টুইট আপলোড কৰাত সমস্যা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে টুইটাৰ এপত নতুন টুইট লোড নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

আউটেজ ট্ৰেকিং ৱেবছাইটোৰ মতে, দিল্লী, নাগপুৰ, মুম্বাই, হায়দৰাবাদ, বেংগালুৰু, চেন্নাই, কলকাতাকে ধৰি কেইবাখনো চহৰত বিজুলী বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । ভুল বাৰ্তা বাজি থকাৰ সময়ত, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কেইবাবাৰো সতেজ কৰাৰ পিছতো লগ-ইন বা লগআউট কৰিব পৰা নাছিল । ডেস্কটপ আৰু মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰী দুয়োজনেই এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল(Twitter went down for thousands of users)। ডাউনডিটেক্টৰ হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ৱেবছাইটসমূহ অনুসৰণ কৰা এটা প্লেটফৰ্ম আৰু ৱেবচাইট এটাই কাম কৰি আছে নে নাই সেইটো অনুমান কৰে ।

টুইটাৰ তললৈ

ৱেবছাইটোৰ তথ্য অনুসৰি পুৱা ৬ বজাৰ পিছত সমগ্ৰ বিশ্বৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি জনোৱা আন দেশসমূহৰ ভিতৰত আছে আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, কানাডা, আৰু ফ্ৰান্স । পুৱা ৮.১০ বজালৈকে ঠাইখন স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনা নহ’ল(Hate speech on microblogging platforms)।

নতুন সুবিধা আনিবলৈ কাম কৰি আছে মাস্কে

কোটিপতি ইলন মাস্কে অক্টোবৰৰ শেষ সপ্তাহত ৪৪ বিলিয়ন ডলাৰৰ চুক্তিৰে টুইটাৰ অধিগ্ৰহণ কৰে । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ টুইটাৰ ব্লুলৈ পেইড চাৰ্ভিচ হিচাপে গঢ়ি তোলাকে ধৰি বহু নতুন ফিচাৰ অনাৰ কাম কৰি আহিছে । টুইটাৰেও বিভিন্ন শ্ৰেণী/গোটৰ লোকৰ বাবে একাধিক ৰঙত Verified বৈশিষ্ট্যটো ৰোল আউট কৰিছে(Musk is working to bring new facilities)।

মাইক্ৰ’ব্লগিং প্লেটফৰ্মত ঘৃণামূলক ভাষণ আৰু কাৰিকৰী সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি তেওঁ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ৭৫% কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে । টুইটাৰে কৰা পৰিৱৰ্তনে বহু লোকক প্লেটফৰ্ম এৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিছে, আৰু বহুতে তেনে কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: Twitter Data Leak: ছলমান খানৰ পৰা সুন্দৰ পিচাইলৈকে ৪০ কোটি টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য ফাদিল