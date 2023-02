নিউজ ডেস্ক, 28 ফেব্ৰুৱাৰী: ছ’চিয়েল মিডিয়া আমাৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ । আমি আমাৰ বেছিভাগ সময় এই কামতে কটাওঁ, গতিকে চৰকাৰে আমাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নতুন নিয়ম আৰু পৰিৱৰ্তন আনিয়েই থাকে (Grievance Appellate Committee)। এই ধাৰাবাহিকখন আগবঢ়াই লৈ যাওঁক এই বিষয়ে ।

অভিযোগ আপীল সমিতি

মঙলবাৰে আই টি মন্ত্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰে (IT Minister Rajeev Chandrasekhar) এখন অভিযোগ আবেদন সমিতিৰ শুভাৰম্ভ কৰে যিয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কৰা আবেদনৰ ওপৰত চকু ৰাখিব (grievance appellate committee chairman)। চন্দ্ৰশেখৰে কয় যে, "ই এটা ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম, যাৰ নাম গ্ৰিভেন্স আপীল কমিটি (জিএচি) ৰখা হৈছে(Cyber Crimes in India)। ই এক শক্তিশালী আহিলা হিচাপে কাম কৰিব, যিয়ে ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ প্ৰতি প্লেটফৰ্মৰ জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰে (IT Minister Rajeev Chandrasekhar launches Grievance Appellate Committee)।"

বিগত সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কয় যে, ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপনত কোনো ধৰণৰ লুকাই থকা অৱস্থা থাকিব নালাগে । এই পৰিৱৰ্তন গ্ৰাহকৰ স্বাৰ্থত ৰাখি কৰা হৈছে । কেৱল এয়াই নহয়, বিজ্ঞাপনৰ লুকাই থকা চৰ্তসমূহ বিশিষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে বুলি চৰকাৰে কৈছে । যদি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই চৰ্তসমূহ হেচটেগ বা লিংকৰ জৰিয়তে দেখুৱায় তেন্তে ই নিয়মৰ বিৰুদ্ধে হ’ব (Grievance appellate committee India )।

শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় বিজ্ঞাপন মানদণ্ড পৰিষদে (ASCI) মুম্বাইত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা সচিব ৰোহিত কুমাৰ সিঙে কয় যে, ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বিজ্ঞাপন দায়িত্বশীলভাৱে চলোৱাটো প্ৰয়োজন । ইয়াৰ লগতে তেওঁ জোৰ দি কয় যে, সমগ্ৰ দেশতে ৫০ কোটি ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰী আছে, এনে পৰিস্থিতিত সকলোৱে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে ।

