নেশ্যনেল ডেস্ক, 14 ছেপ্টেম্বৰ: ফেচবুকে (now Meta) কমিউনিটি Chats নামৰ এটা নতুন বৈশিষ্ট মুকলি কৰিছে যিয়ে কম সময়তে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ফেচবুক আৰু মেচেঞ্জাৰ (Facebook and Messenger) দুয়োটাতে Text, Audio আৰু Videoৰ জৰিয়তে নিজৰ কমিউনিটিৰ সৈতে ৰিয়েল টাইমত সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব । মেটাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে কয় যে, যিসকল লোকে আপোনজনৰ সৈতে নিজৰ প্ৰতিতো মূহুৰ্ত ভাগ বতৰা কৰা তথা সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰে সেইসকলৰ বাবে এক নতুন উপায় হিচাপে Real-time community Chats Feature গঢ়ি তোলা হৈছে (Facebook and Messenger new feature) ।

মেচেঞ্জাৰৰ মুৰব্বী লৰেডানা ক্ৰীছানে(Loredana Crisan, Head of Messenger) কয় যে, “১ বিলিয়নতকৈ অধিক লোকে বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ মেচেঞ্জাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু অতি সোনকালে আপুনি মেচেঞ্জাৰৰ লগতে ফেচবুক গ্ৰুপৰ পৰাও Community Chats আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ।” প্ৰশাসকসকলে এতিয়া কোনো বিষয়ৰ ওপৰত কথোপকথন আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু এটা পোষ্টত মানুহে মন্তব্য দিবলৈ অপেক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মূহুৰ্ততে সঁহাৰি লাভ কৰিব পাৰিব ।

ক্ৰীছানে লগতে কয় যে, “এটা মেচেঞ্জাৰ গ্ৰুপ চেটত একাধিক বিষয় নেভিগেট কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কমিউনিটি চেট সৃষ্টি কৰা ব্যক্তিজনে চেটসমূহক শ্ৰেণীত সংগঠিত কৰিব পাৰে যাতে গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ বাবে আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বস্তুটো সহজেই বিচাৰি উলিয়াব পাৰে ।” কমিউনিটি চেটসমূহ(Community Chats) কেৱল এটা গ্ৰুপৰ সদস্যসকলৰ বাবেহে উপলব্ধ হ’ব ।

ফেচবুকে কয় যে তেওঁলোকে আপোনাক চেট আৰু অডিঅ’ অভিজ্ঞতা দুয়োটাকে সহজে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিব পৰাকৈ এটা শক্তিশালী সঁজুলিৰ চুইট প্ৰস্তুত কৰিছে, য’ত মডাৰেচন ক্ষমতা যেনে গ্ৰুপৰ সদস্যসকলক ব্লক কৰা, নিস্তব্ধ কৰা বা নিলম্বন কৰা, আৰু বাৰ্তা যোগ কৰা বা মচি পেলোৱাৰ লগতে এডমিন সহায়ো আছে । সম্প্ৰদায় চেট সদস্যসকলে গোট প্ৰশাসক বা META লৈ বাৰ্তাসমূহ প্ৰতিবেদন কৰিব পাৰে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ব্লক কৰিব পাৰে, বা যিকোনো সময়তে চেট এৰিব পাৰে ।

