ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, 14 ডিচেম্বৰ: মেটাই ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰৱৰ্তন কৰিছে নতুন শ্বেয়াৰিং ফিচাৰ, য’ত আছে ‘Notes’(sharing features Notes ), যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকে আটাইতকৈ আপোন লোকসকলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ অনুভৱ কৰাত সহায় কৰিব ।

মঙলবাৰে মেটাই এটা ব্লগ পোষ্টত কয় যে, sharing features 'Notes' ব্যৱহাৰকাৰীসকলে নিজৰ চিন্তাধাৰা শ্বেয়াৰ কৰাৰ এক নতুন উপায় আৰু তেওঁলোকৰ বন্ধুসকলে কি কৰিছে সেয়া চাব পাৰে । টোকা হৈছে কেৱল লিখা আৰু ইমোজি ব্যৱহাৰ কৰি ৬০টা আখৰলৈকে চুটি পোষ্ট । এই বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে(Instagram sharing features notes) ।

মেটাই ষ্ট’ৰীছত নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহো পৰীক্ষা কৰি আছে য’ত আছে Add your nomination আৰু Candid Stories । ইনষ্টাগ্ৰামৰ পূৰ্বে মুকলি কৰা ‘Add to your stories বৈশিষ্ট্য প্ৰৱৰ্তন কৰি ‘Add your nomination বৈশিষ্ট্য প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইয়াক টেপ কৰি বন্ধু-বান্ধৱীক অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাব পাৰিব(Add your nomination)।

কোম্পানীটোৱে কয় যে, আমি নতুন বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰিছো যাতে মানুহক গ্ৰুপৰ বন্ধুৰ সৈতে সহযোগিতা আৰু সংযোগ স্থাপনৰ অধিক উপায় পোৱা যায়(Candid Stories)।

নতুন 'Group Profile' বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অতি সোনকালে বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে Post আৰু Stories শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নতুন নিবেদিত প্ৰফাইল তৈয়াৰ কৰি যোগদান কৰিব পাৰিব । যেতিয়াই ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কোনো Group Profileত বিষয়বস্তু শ্বেয়াৰ কৰে, সেই বিষয়বস্তু কেৱল তেওঁলোকৰ অনুগামীসকলৰ পৰিৱৰ্তে গোটৰ সদস্যসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা হ'ব আৰু গ্ৰুপ প্ৰ'ফাইলত পোষ্ট কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক: Miss Call Fraud: সাৱধান ! OTP নিবিচৰাকৈয়ে লুটি নিলে ৫০ লাখ টকা