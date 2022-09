আগন্তুক কিছুমাহৰ ভিতৰত দেশৰ বজাৰত উপলব্ধ হ’ব জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰৰ(Cervical cancer) প্ৰথম টিকা । পুনেৰ ছিৰাম ইনষ্টিটিউটে প্ৰস্তুত কৰা নতুন এই প্ৰতিষেধকৰ দাম সাধাৰণ জনতাৰ বাবে সাধ্যৰ ভিতৰত হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । দেশৰ মানুহৰ আৰ্থ সামাজিক দিশৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিয়ে সমগ্ৰ দেশজুৰি মাত্ৰ ২০০ৰ পৰা ৪০০ টকাৰ ভিতৰতে দেশৰ মহিলা–যুৱতীয়ে জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰৰ বিৰুদ্ধে শৰীৰত প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ়ি তুলিব পাৰিব । হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা(Cost of cervical cancer vaccine set to be Rs 200-400) । ভাৰতবৰ্ষত কেইমাহমানৰ পিছতে মুকলি কৰা হ'ব হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ (QHPV) ভেকচিন ৷

কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে বৃহস্পতিবাৰে এক বিশেষ অনুষ্ঠানত কয় যে, জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰৰ ভেকচিন(Cervical Cancer Vaccine)তৈয়াৰৰ কাম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে । এইবাৰ অতি দ্ৰুততাৰে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ এই ভেকচিন লৈ যোৱাৰ কাম আৰম্ভ হ’ব । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ক'ভিড পৰিস্থিতিয়ে প্ৰতিৰোধমূলক স্বাস্থ্যসেৱা সম্পৰ্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিছে ।

ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ছাৰভাইকেল কেঞ্চাৰৰ টিকাৰ দৰে প্ৰতিষেধক তৈয়াৰৰ কাম দ্ৰুততাৰে শেষ কৰা সম্ভৱ হৈছে । বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰসমূহে সকলো সময়তে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য সন্মান নাপায় । কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ বিজ্ঞানীসকলে ইমান ডাঙৰ সফলতা লাভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ এই সফলতা উদযাপন কৰাৰ বাবেই আজি এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

ক'ভিড ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰি বিশ্বজুৰি ক'ভিড সংক্ৰমণ ৰোধত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল পুনেৰ ছিৰাম ইনষ্টিটিউটে । এইবাৰ এই সংস্থাটোৱে বজাৰলৈ আনিবলৈ সাজু হৈছে জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰৰ ভেকচিন । এই কেঞ্চাৰৰ আঁৰত আছে হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ, আৰু সেই ভাইৰাছক ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কামত আহিব ছিৰামৰ এই নতুন টিকা ।

বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় ছিৰাম ইনষ্টিটিউট (SII)ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আদাৰ পুনাৱাল্লাই কয় যে, "জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰৰ টিকাৰ দাম ২০০ৰ পৰা ৪০০ টকাৰ ভিতৰত হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ (qHPV)ভেকচিনৰ মূল্য ধাৰ্য কৰা হ’ব । সকলো ঠিকে থাকিলে চলিত বছৰৰ শেষৰফালে এই ভেকচিন বজাৰলৈ আনিব পৰা যাব বুলি আমি আশাবাদী ।"

