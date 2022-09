ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, 13 ছেপ্টম্বৰ : সোমবাৰে উদ্যোগপতি জেফ বেজ’ছৰ কোম্পানী ব্লু অৰিজিনে নিক্ষেপ কৰা ৰকেটখনৰ উৎক্ষেপণত বিফল হয়(Bezos first rocket) । এই ৰকেটৰ জৰিয়তে কোনো মহাকাশচাৰীক অন্তৰীক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাছিল ৷ কেৱল বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ বাবেহে এই ৰকেটখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল (Bezos's first rocket fails during launch)।

ৰকেটখন পশ্চিম টেক্সাছৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু উৰণৰ এক মিনিটৰ ভিতৰতে তলৰ একক ইঞ্জিনটোৰ চাৰিওফালে হালধীয়া ৰঙৰ শিখা দেখা গৈছিল । ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কেপচুলটোৰ জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাটো সক্ৰিয় কৰা হয় আৰু কেইমিনিটমানৰ পিছত দূৰৈত অৱস্থিত এখন মৰুভূমিত ৰকেটখন অৱতৰণ কৰে ।

আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল এভিয়েশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেচনে এক বিবৃতিত কয় যে, ৰকেটখন ভূ-পৃষ্ঠত পৰে যদিও ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ খবৰ আহি পৰা নাই । তেওঁ কয় যে, এই ৰকেটখন কেৱল বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ বাবেহে নিক্ষেপ কৰা হৈছিল । অৱশ্যে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন নহা পৰ্যন্ত এই শ্ৰেণীৰ ৰকেট পুনৰ উৎক্ষেপণ কৰা নহ’ব বুলি বিবৃতিটোত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

