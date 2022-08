নেশ্যনেল ডেস্ক, 26 আগষ্ট: আগন্তুক ১২ অক্টোবৰৰ ভিতৰত দেশত আৰম্ভ হ'ব পাৰে 5G সেৱা ৷ বৃহস্পতিবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৷ এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই নিশ্চিত কৰিব যে গ্ৰাহকৰ বাবে সুলভ মূল্যত আগবঢ়োৱা হ'ব এই সেৱা(Affordable 5G services to be rolled out in India) । কেন্দ্ৰীয় আই টি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে (Union IT minister Ashwini Vaishnaw) কয় যে, 5G কানেকশ্যনৰ ইনষ্টলেচন কৰা হৈছে আৰু ৫জি সেৱাৰ নিৰৱচ্ছিন্ন ৰোলআউটত টেলিকম অপাৰেচন ব্যস্ত হৈ আছে ।

৫জি প্লেনসমূহ যাতে জনসাধাৰণৰ বাবে সুলভ হৈ থাকে, তাৰ প্ৰতি চৰকাৰে লক্ষ্য ৰাখিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । চৰকাৰে "The Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2022" প্ৰৱৰ্তনৰ লগতে 5G ৰাইট অৱ ৱৰ্ক (ROW) আবেদন পত্ৰও গতিশক্তি সঞ্চাৰ পৰ্টেলত মুকলি কৰে(Gati Shakti Sanchar Portal) ।

ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ ৰাইট অৱ ৱে (সংশোধনী) নিয়ম, ২০২২য়ে উদ্যোগটোক ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ দ্ৰুত প্ৰসাৰত সহায় কৰিব । 5G নেটৱৰ্কৰ সহজ আৰু মসৃণভাৱে স্থাপনৰ বাবে সৰু কোষ, বৈদ্যুতিক খুঁটা, ৰাস্তাৰ আচবাবৰ সুবিধা আদিৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ।

5G সেৱাসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সময়ছোৱাত ১৩খন চহৰে ৫জি ইণ্টাৰনেট সেৱা লাভ কৰিব । আহমেদাবাদ, বেংগালুৰু, চণ্ডীগড়, চেন্নাই, দিল্লী, গান্ধীনগৰ, গুৰুগ্ৰাম, হায়দৰাবাদ, জামনগৰ, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, মুম্বাই আৰু পুনে । ঠিক ৩জি আৰু ৪জিৰ দৰেই টেলকোৱেও অতি শীঘ্ৰেই ডেডিকেটেড 5G টেৰিফ প্লেন ঘোষণা কৰিব আৰু উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ ডিভাইচত ৫জি সেৱা লাভ কৰিবলৈ অধিক ধন দিব পাৰে ।

ৰিলায়েন্স জিঅ’, এয়াৰটেল আৰু ভোডাফোন আইডিয়াই বৰ্তমান টাইট-লিপ কৰি আছে ৷ শেষ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে যথেষ্ট বা সামান্য মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে বিকল্প ল’ব নে নলয় সেইটো আভ্যন্তৰীণভাৱে বিবেচনা কৰি থকাৰ লগতে ৫জি ৰোল আউটে আকৃতি, সূত্ৰ অনুসৰি এটা ভাল স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতাসকলৰ সৈতে লাভজনক ডাটা বাণ্ডলিং অফাৰ প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে । কিন্তু ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে শুল্ক পৰিকল্পনা কমি আহিব আৰু অধিক লোকে 5G নেটৱৰ্কক আঁকোৱালি ল’ব ৷ বিশেষকৈ প্ৰাৰম্ভিক চাহিদা অহা মেট্ৰ’সমূহতো 5G সেৱা উপলদ্ধ হ'ব ।

