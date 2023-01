নিউজ ডেস্ক,২৭ জানুৱাৰী : বৰ্তমান সময়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং টুলছৰ ভিতৰত এটা হৈছে কণ্টেণ্ট কেনেদৰে প্ৰস্তুত আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা হয় তাৰ ওপৰত সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰভাৱ (Social media has an impact on content)। সামাজিক মাধ্যম ব্ৰেণ্ড আৰু 'content producers' সকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰকাৰী আধাৰ আৰু শক্তিশালী ৰূপান্তৰ হাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য দৰ্শকৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ এটা মুখ্য চেনেল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । শেহতীয়া বছৰবোৰত সামাজিক মাধ্যম যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে (Social media has changed)। ২০২৩ চনত এই প্ৰৱণতা অব্যাহত থাকিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

২০২৩ চনত ব্ৰেণ্ড আৰু জনসাধাৰণে সাক্ষী হ'ব পৰা ট্ৰেণ্ডবোৰৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰি জনপ্ৰিয় ছ'চিয়েল মিডিয়া বিশ্লেষক যুটি পুষ্পপাল সিং ভাটিয়া আৰু ৰৱনীত কৌৰে কয়, "২০২৩ চনৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আকৰ্ষণ হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত 'short-form content'ৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া (Social Media prediction on 2023)।" অৱশ্যে, যদিও 'short-form content' গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও ইয়াৰ ক্ষণস্থায়ী প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোক কয় যে ব্ৰেণ্ডবোৰে তেওঁলোকৰ বাৰ্তা সত্য হোৱাটো নিশ্চিত কৰি তেওঁলোকৰ দৰ্শকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ বাবে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিছে ।

1. ব্ৰেণ্ডৰ মূল্যৰ বাবে ট্ৰেণ্ডবোৰ হ্ৰাস কৰা (Ditching trends for brand value): বহু উদ্যোগত একে ধৰণৰ সামগ্ৰী বা সেৱা আছে, কিন্তু প্ৰত্যেকৰে এতিয়াও মূল্য পৃথক । বিশেষকৈ এজেঞ্চিবোৰে ভাইৰেল টিকটক ট্ৰেণ্ডত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সামাজিক মাধ্যমৰ উপস্থিতিত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বা নপৰিবও পাৰে । ফলস্বৰূপে, বহুতো ব্ৰেণ্ড সামাজিক মাধ্যমত একে থাকে । সেয়েহে, ২০২৩ চনত, প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ড পৃথক হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সামাজিক মাধ্যমৰ যোগাযোগত ব্ৰেণ্ডৰ সত্যতা বজাই ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু ট্ৰেণ্ড নিৰ্বিশেষে ইয়াৰ লক্ষ্য দৰ্শকৰ বাবে এক বিশ্বাসযোগ্য অনলাইন উপস্থিতি সৃষ্টি কৰিব ।

2. দৰ্শকৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰা (Capturing Audience Attention): সামাজিক মাধ্যমত ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ গড় মনোযোগৰ সীমা তুলনামূলকভাৱে কম আৰু তেওঁলোকে প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ ফীডৰ মাজেৰে দ্ৰুততাৰে স্ক্ৰল কৰে । Bite-sized contentৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ব্ৰেণ্ড এটাৰ বাৰ্তা দ্ৰুততাৰে গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে । Bite-sized content শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ সহজ আৰু বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত সহজে পুনৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি । এইটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ নিজৰ Followersৰ সৈতে content শ্বেয়াৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে । যাৰ ফলত ব্ৰেণ্ডটোৰ প্ৰসাৰ বৃদ্ধি পায় ।

3. সত্য হোৱা (Being Real): সামাজিক মাধ্যমে প্ৰায়ে এটা আদৰ্শযুক্ত প্ৰতিচ্ছবি প্ৰচাৰ কৰি বাস্তৱতাৰ এক বিকৃত দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন কৰে । ব্যক্তি আৰু কোম্পানী দুয়োৰে বাবে প্ৰামাণিক হোৱা আৰু তেওঁলোকৰ contentত অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰচাৰ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । উদাহৰণ স্বৰূপে, সৌন্দৰ্য আৰু ফেশ্বন ব্ৰেণ্ডবোৰে সকলো লিংগ আৰু প্ৰকৃতি অন্তৰ্ভুক্ত content সৃষ্টি কৰিব পাৰে । এই পদ্ধতিটোৱে প্ৰকৃত যোগাযোগ আৰু দৰ্শকৰ সৈতে এক উন্নত সংযোগৰ সৃষ্টি কৰে । এইটো Hospitality sector কে ধৰি আন প্ৰতিটো ব্যৱসায়ৰ বাবেও প্ৰযোজ্য ।

4. সামাজিক বজাৰৰ বৃদ্ধি (Social Shopping continues to grow): সামাজিক বজাৰ হৈছে সামাজিক মাধ্যম আৰু ই-কমাৰ্চৰ একত্ৰীকৰণ, যাৰ ফলত গ্ৰাহকসকলে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে । এই প্ৰৱণতা ২০২৩ চনত বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে "সামাজিক বজাৰ" ধাৰণাটোৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও, Artificial Intelligence আৰু ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি (Virtual Reality) অধিক প্ৰচলিত হৈ আহিছে । যদিও এই প্ৰযুক্তিবোৰ এতিয়াও দৈনিক বিকাশ আৰু অধিক একত্ৰিত হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আছে, সেইবোৰে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমৰ পৃথিৱীত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

5. ইনফ্লুৱে়ঞ্চাৰ মাৰ্কেটিং পিআৰ প্ৰচাৰত সম্প্ৰসাৰিত হ'ব (Influencer Marketing expand into PR Campaigns): কোম্পানীবোৰে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য দৰ্শকৰ সৈতে ইতিবাচক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ উপায় হিচাপে ইনফ্লুৱে়ঞ্চাৰসকলৰ সৈতে কাম কৰি আছে । ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি অহা একত্ৰীকৰণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা বা মহামাৰীৰ পাছৰ পিআৰ কাৰ্যকলাপৰ সৈতে ই বৰ্তমান যুগত অধিক কাম কৰিব ।

