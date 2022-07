নেশ্যনেল ডেস্ক, 11 জুলাই: বৰ্তমানৰ ডিজিটেল যুগত প্ৰতিদিনে নতুন নতুন উদ্ভাৱনৰ লগতে পৃথিৱীখনৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ( World changing rapidly with new inventions every day in digital era)। পৃথিৱীখন যেন এখন বিশ্বব্যাপী গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে (World has turned into global village)৷ ইয়াৰ লগে লগে প্ৰতিদিনে চৰ্চালৈ আহিছে নতুন নতুন শব্দ (New New English words) । একেদৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰযুক্তিগত ক্ষেত্ৰখনৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে বিভিন্ন দেশত সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক কাৰকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ৷ ফলত প্ৰতি বছৰে অক্সফৰ্ড অভিধানত ন ন ইংৰাজী শব্দ সংযোজন হৈ আহিছে । শেহতীয়াকৈ অৰ্থাৎ ২০২২ চনত Trend হৈ থকা ১০ টা ইংৰাজী শব্দৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে । কি এইকেইটা শব্দ...জানো আহক ৷

Nomophobia: মোবাইল ফোন অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰাৰ ভয় ৷

Sharent: যিসকল অভিভাৱকে নিয়মিতভাৱে নিজৰ সন্তানৰ সৈতে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তথ্য শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰাৰ(sharer) বুলি কোৱা হয় । এজন শ্বেয়াৰাৰ আৰু এজন অভিভাৱকক একত্ৰিত কৰি এটা শ্বেয়াৰাৰ গঠন কৰা হয় ৷

Finfluencer: এজন Finfluencerয়ে এজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিক বুজাইছে, যিয়ে ধন সম্পৰ্কীয় বিষয়ত মনোনিৱেশ কৰে ।

Fitspiration: স্বাস্থ্য, আৰু ফিটনেছৰ বিষয়ে জানিব অথবা শিকিবলৈ বা ইয়াক উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণাস্বৰূপ ব্যক্তি বা বস্তুৰ বিষয়ে কওঁতে fitspiration শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ফিটনেছ আৰু প্ৰেৰণা শব্দ দুটাৰ পৰা ফিটস্পাইৰেচন গঢ় লৈ উঠে ৷

Stan: ষ্টেন বুলিলে কোনো চেলিব্ৰিটিৰ প্ৰতি আবেগিক হোৱা ব্যক্তি বিশেষক বুজোৱা হয় ।

Awesomesauce: অসাধাৰণতকৈ অধিক বুজাবলৈ বৰ্তমান AWESOMESAUCE ব্যৱহাৰ কৰা হয়৷

Low-Key: এই শব্দটোক বিশেষণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, চমুকৈ ক’ব পাৰি যে যিকোনো এটা বিষয় আনৰ আগত সহজতে স্পষ্ট কৰি দিব নালাগে । লগতে, নিজৰ বিষয়ে গৌৰৱ কৰিবলৈ ভাল নোপোৱা মানুহৰ কথা কওঁতে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ৷

Hangry: ভোকৰ ফলত হোৱা খং আৰু হতাশাক বুজাবলৈ এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷

Metaverse: Metaverse এটা ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতি । ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কম্পিউটাৰত ভাৰ্চুৱেলি লগ পাব পাৰে আৰু ডিজিটেল অৱতাৰৰ সহায়ত ইজনে সিজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।

Situationship: এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি কোৱা হয় যে দুজন মানুহৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো বন্ধুত্বৰ দৰে বেছি ; কিন্তু দম্পতীৰ দৰে সম্পৰ্ক নহয় ।

