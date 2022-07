ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক,১৪ জুলাই: ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ(Russia Ukrain War)ৰ প্ৰভাৱ পৰিল নেকি শ্ৰীলংকাত ? তাক লৈ চলিছে সৰৱ চৰ্চা । ইয়াৰ মাজতে শ্ৰীলংকাত সৃষ্টি হোৱা এনে সংকটময় পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাছিয়াক দোষাৰোপ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কিৰ(Zelensky blames Russia for Sri Lanka crisis) । কিয়নো ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ সময়ত ৰাছিয়াই গ্ৰহণ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশল আছিল যোগান শৃংখলা ব্যাহত কৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে খাদ্য আৰু ইন্ধনৰ অভাৱ সৃষ্টি কৰি এক অৰ্থনৈতিক আঘাত সৃষ্টি কৰা আৰু যি কৌশলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিল ইতিপূৰ্বে জুৰুলা শ্ৰীলংকাত(Crisis in Sri Lanka today is due to Russian diplomacy) ।

ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ সময়ত ৰাছিয়াই খাদ্য সামগ্ৰী অৱৰোধ কৰাৰ বাবে শ্ৰীলংকাৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰা বুলি ৰাছিয়াক দোষাৰোপ কৰে । এক অৰ্থনৈতিক আঘাত সৃষ্টি কৰাতো ইউক্ৰেইন আক্ৰমণত ৰাছিয়াই ব্যৱহাৰ কৰা এটা মুখ্য কৌশল আছিল বুলি উল্লেখ কৰে জেলেনস্কিয়ে । জেলেনস্কিয়ে কয় যে যোগান শৃংখলাত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ ফলত খাদ্য আৰু ইন্ধনৰ অভাৱৰ সন্মুখীন হোৱা কেইবাখনো দেশে ৰাছিয়াৰ কাৰ্যসূচীক লাভান্বিত কৰিছে ।

চিউলত অনুষ্ঠিত এছিয়ান লিডাৰশ্বিপ কনফাৰেন্সত শেহতীয়াকৈ এক ভাষণৰ সময়ত শ্ৰীলংকাৰ সংকটৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে অস্বাভাৱিক খাদ্য আৰু ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত সাধাৰণ জনজীৱনত তীব্ৰ ব্যাঘাত জন্মিছিল আৰু এই সংঘাট কেনেকৈ শেষ হ'ব কোনেও নাজানে । ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই ৯৪ খন দেশৰ আনুমানিক ১.৬ বিলিয়ন লোকক বিত্ত, খাদ্য বা শক্তি সংকটত পেলাইছে । যাৰ ফলত দেশসমূহৰ জনতাই এক অসুৰক্ষিত জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে ।

