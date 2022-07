নিউজ ডেস্ক, ১৮ জুলাই : পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ সৰু আৰক্ষী চকীখন ক'ত অৱস্থিত জানেনে (smallest police station of world) ? আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ফ্লৰিডাৰ ওচৰৰ কাৰাবেলে চহৰত অৱস্থিত বিশ্বৰ ক্ষুদ্ৰতম আৰক্ষী চকীখন (smallest police station of world in Carrabelle USA) । ইয়াৰ আকাৰ কিমান জানেনে ? জানিলে আচৰিত হ'ব যে এই আৰক্ষী চকীটো এটা টেলিফোন বুথৰ সমান আকাৰৰ (telephone booth size police station) । ১৯৬৩ চনত কাৰাবেল চহৰৰ ৯৮ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ এটা ফোন ওচৰৰ এটা অট্টালিকাৰ দেৱালত স্থাপন কৰা হৈছিল । সেইটোৱেই হৈছে বৰ্তমান বিশ্বৰ ক্ষুদ্ৰতম আৰক্ষী চকী ।

কৰ্তব্যৰত এজন খণ্ড আৰক্ষী বিষয়াই উক্ত ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল । কিন্তু এইটো ৰাস্তাৰ কাষত হোৱাৰ বাবে কিছু সমস্যাৰো সৃষ্টি হৈছিল । যেতিয়া আৰক্ষী বিষয়াজন তাত কৰ্তব্যত নাথাকে তেতিয়া দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকসকলে তাৰ পৰা বহুতো ফোন কৰিছিল । যাৰ বাবে তেতিয়া ই এটা সমস্যা হৈ পৰিছিল । সেই সময়ত তেৱেঁই আছিল উক্ত অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ আৰক্ষী । সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা সৰু টেলিফোন বুথ স্থাপন কৰিছিল আৰু তাত ফোনটো ৰাখিছিল । এনেদৰেই পিছত সেইটো আৰক্ষী চকীলৈ পৰিণত হৈ পৰে । পিছত ইয়াক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু আৰক্ষী চকী হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় ।

বিশ্বৰ ক্ষুদ্ৰতম আৰক্ষী চকী

সেই সময়ত স্থাপন কৰা সৰু আৰক্ষী চকীৰ কোঠাটো এতিয়া চেম্বাৰৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰদৰ্শিত কৰোৱা হৈছে । সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2 বজালৈ দৰ্শনাৰ্থীসকলক ইয়াক চাবলৈ সুযোগ দিয়া হয় । চহৰখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকসকলে এতিয়াও এই সৰু আৰক্ষী চকীখন দৰ্শন কৰি প্ৰতি আচৰিত হৈ পৰে (Worlds smallest police station attract tourists eye) । ইয়াৰ টেলিফোন বুথৰ দৰে সৰু ঘৰটোৰ লগতে পূৰ্বতে স্থাপন কৰা আৰক্ষী চকীটোৰ স্থানত এখন বেঞ্চো স্থাপন কৰা হৈছে ।

পৰ্যটকসকলে তালৈ গৈ ছেলফি লয় আৰু সেইবোৰ তেওঁলোকৰ সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰে । উক্ত সৰু আৰক্ষী চকীখন ইতিমধ্যে কিছুমান দূৰদৰ্শনৰ অনুষ্ঠান আৰু এখন চলচ্চিত্ৰত দেখুওৱা হৈছে । আৰক্ষী চকীখনত এতিয়াও এটা লেণ্ডলাইন ফোন আছে । কিছু দিন আগলৈকে দৰ্শনাৰ্থীসকলে তাৰ পৰা ফোনো কৰিব পাৰিছিল । কিন্তু বৰ্তমান ডায়েল কৰিব নোৱাৰা লেণ্ডলাইন ফোন এটা তাত ৰখা হৈছে ।

