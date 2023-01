ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ১২ জানুৱাৰী : তীব্ৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ (Pakistan Economic Crisis) সন্মুখীন হৈছে পাকিস্তান । লগতে পাকিস্তানৰ বৈদেশিক সংৰক্ষণৰ (Pakistan Foreign Reserve) মজুত আৰু মাত্ৰ ৩ মাহৰ বাবেহে আছে । আনহাতে, পাকিস্তানী মুদ্ৰাৰ ব্যাপক অৱনমন ঘটি পাকিস্তানৰ টকাৰ মূল্যও প্ৰতি ডলাৰত 228 টকা হৈছে । তেনে সময়তে বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চই (World Economic Forum) প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে পাকিস্তানে দুৰ্ভিক্ষৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে (starvation in Pakistan) ।

বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চই প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত পাকিস্তানৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ শোচনীয় ছবি প্ৰতিফলিত হৈছে । উক্ত প্ৰতিবেদন মতে, পাকিস্তানে দুৰ্ভিক্ষৰ এক ডাঙৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে । এই সন্দৰ্ভত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চই সতৰ্ক কৰি দিছে যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু ব্যাহত যোগানৰ দ্বাৰা এই বিপদাশংকা আৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । জিঅ' নিউজে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, পাকিস্তানৰ বতৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু ব্যাহত যোগানৰ সংমিশ্ৰণে লাখ লাখ লোকৰ বাবে বৰ্তমান দুৰ্ভিক্ষৰ সংকটৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

শক্তিৰ অভাৱ (যোগানকৰ্তা বন্ধ হোৱা বা প্ৰাকৃতিক, দুৰ্ঘটনাজনিত বা পাইপলাইন আৰু শক্তি গ্ৰিডৰ ইচ্ছাকৃত ক্ষতিৰ বাবে) বতৰৰ দুৰ্যোগৰ সৈতে সংমিশ্ৰণ ঘটিলে দেশখনত ব্যাপক নাটনি আৰু তাৰ ফলত মাৰাত্মক পৰিণাম হ'ব পাৰে বুলিও কোৱা হৈছে । বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ (WEF) সহযোগী Institute for new economy and societies platform-ৰ মিছন পাকিস্তানৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আমিৰ জাহাংগীৰে কয়, "গ্লোবেল ৰিস্ক ৰিপ'ৰ্ট 2023-ত (Global risk report 2023) কোৱা হৈছে যে পাকিস্তানৰ বাবে মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ সামৰ্থ্য আৰু উপলব্ধতা দুয়োটায়েই সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।"

তেওঁ কয়, "পাকিস্তানত নিৰাপত্তাহীনতাৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰাটো অব্যাহত থাকিব আৰু একেলগে খাদ্য আৰু ঋণ সংকটৰ ফলত অস্থিৰতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । যাৰ ফলত এক সম্ভাৱ্য প্ৰযুক্তি-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী নেতৃত্বৰ অভাৱৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে ।" ভূ-ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু অন্তৰ্দ্বন্দ্বৰ স্থিতিয়ে অৰ্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা বৃদ্ধি কৰিব আৰু হ্ৰস্ব আৰু দীৰ্ঘম্যাদী দুয়োধৰণৰ বিপদাশংকা অধিক বৃদ্ধি কৰিব ।

