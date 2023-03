ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ৯ মাৰ্চ : যোৱা বছৰ এছ'চিয়েটেড প্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই (World Health Organisation) পশ্চিম প্ৰশান্ত মহাসাগৰ অঞ্চলত থকা সংস্থাটোৰ শীৰ্ষ বিষয়াজনক বৰ্খাস্ত কৰিছে (WHO fires director in Asia accused of racism) । জানিব পৰা মতে, এই বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে বৰ্ণবাদী, অপমানজনক আৰু অনৈতিক আচৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । যাৰ ফলত কৰোনাভাইৰাছ মহামাৰীৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্বাস্থ্য সংস্থাটোৱে সঁহাৰিৰ প্ৰতি আপোচ কৰিব পাৰে বুলি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে (WHO fired Western Pacific officer Dr Takeshi Kasai) ।

বুধবাৰে কৰ্মচাৰীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এক ইমেইলত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মহানিৰ্দেশক টেড্ৰোছ অধানম ঘেব্ৰেয়েচাছে (WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus) কয় যে, আভ্যন্তৰীণ তদন্তৰ ফলত অসদাচৰণৰ প্ৰমাণ পোৱাৰ পিছত ডাঃ তাকেশী কাচাইৰ নিযুক্তি বাতিল কৰা হৈছে (WHO Asia director accused of racist misconduct) । টেড্ৰোছে কাচাইক নামৰে উল্লেখ কৰা নাছিল, কেৱল পশ্চিম প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ আঞ্চলিক সঞ্চালকক হিচাপে তেওঁৰ উপাধিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ ইতিহাসত এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘটিছে যে এজন আঞ্চলিক সঞ্চালকক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে ।

টেড্ৰোছে লিখিছে, এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এক অভূতপূৰ্ব আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক যাত্ৰা । তেওঁ কয় যে পশ্চিম প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ বাবে এজন নতুন আঞ্চলিক সঞ্চালকৰ নাম প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া অহা মাহত আৰম্ভ হ'ব, অক্টোবৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । অৱশ্যে এই ভূমিকাৰ বাবে কাচাইৰ মনোনয়ন সমৰ্থন কৰা জাপান চৰকাৰে কোনো মন্তব্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।

চলিত সপ্তাহত জেনেভাত সংস্থাটোৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ এখন সভাত উপস্থাপন কৰা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ আভ্যন্তৰীণ তদন্তৰ এক সাৰাংশত দেখা গৈছে যে কাচাইয়ে এছিয়াত নিয়মীয়াকৈ শ্ৰমিকসকলক হাৰাশাস্তি কৰিছিল, যাৰ ভিতৰত আছে আক্ৰমণাত্মক যোগাযোগ, ৰাজহুৱা অপমান আৰু বৰ্ণবাদী মন্তব্য কৰা ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ জ্যেষ্ঠ সঞ্চালকসকলে সংগঠনটোৰ শীৰ্ষ পৰিচালনা সমিতিক কৈছিল যে কাচাইয়ে এক বিষাক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ ভয় কৰিছিল কিয়নো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ ভয় কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ ওপৰত বিশ্বাসৰ অভাৱ আছিল ।

