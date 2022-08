ৱাশ্বিংটন, 25 আগষ্ট: উত্তৰ-পশ্চিম ৱাশ্বিংটনৰ ডিচিত ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Shooting in Washington DC )৷ বুধবাৰে প্ৰায় 12.50 বজাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো ৷ গুলীচালনাৰ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে নৰ্থ কেপিটল আৰক্ষী, অ' ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী আৰু নৰ্থ ৱেষ্টলৈ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ এই গুলীচালনাত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে তিনিজন লোক আহত হয়(Two people were killed)৷

আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ আহত তিনিজনক অজ্ঞান অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি নিকটৱৰ্তী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে (Three others were injured in shooting)৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি ঘটনাস্থলীত এখন ক’লা এইছ ইউ ভি বাহন প্ৰস্থান কৰাৰ পিছতেই বাহনখনৰ ভিতৰৰ পৰা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ধাৰাষাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে ৷

অৱশ্যে এতিয়াও আৰক্ষীয়ে ঘটনা সংঘটিত কৰা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

কাৰ্যবাহী সহকাৰী আৰক্ষী প্ৰধান আশান বেনেডিক্টে জনোৱা অনুসৰি বিগত কেইবাদিনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছিল ৷ এনে পৰিপেক্ষিততেই দুৰ্বৃত্ত এনে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে ৱাশ্বিংটনৰ ডিচিৰ আৰক্ষীয়ে ৷

