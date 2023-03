ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ২৯ মাৰ্চ : উত্তৰ মেক্সিকোত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক দুখজনক ঘটনা (Massive fire broke out in Mexico) । প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ডিটেনচন চেলত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছত ৰক্ষীসকলে লগে লগে তাৰ পৰা আঁতৰি যায় । কিন্তু কোঠাটো ধোঁৱাৰে ভৰ্তি হোৱাৰ পূৰ্বে তাত থকা লোকসকলক মুকলি কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰয়াস কৰা নাছিল । যাৰ বাবে ৩৮ জন লোকৰ মৃত্যু হয় (38 killed in Mexico fire broke out) । নিৰীক্ষণৰ বাবে থকা কেমেৰাৰ ভিডিঅ'ত মঙলবাৰে এই ঘটনা পৰিলক্ষিত কৰা গৈছে ।

উল্লেখ্য, যে সোমবাৰে দিনটোৰ শেষৰ ফালে জুই লগাৰ কেইঘণ্টামান পিছত টেক্সাছৰ এল পাছ'ৰ পৰা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সীমাপাৰত থকা চিউদাদ জুয়েৰেজৰ ইমিগ্ৰেচন ডিটেনচন ফেচিলিটিৰ বাহিৰত চিকমিকীয়া ৰূপালী চাদৰৰ তলত শাৰী শাৰীকৈ মৃতদেহবোৰ ৰখা হৈছিল । এই স্থান টুকুৰা হৈছে প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ বাবে এটা মুখ্য ক্ৰছিং পইণ্ট (fire at immigration detention facility in Mexico) ।

অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কৰ্তৃপক্ষই প্ৰথমতে ৪০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল । কিন্তু পিছত কয় যে খধৰ কৰাৰ বাবে কিছুমানক বিভ্ৰান্তিত দুবাৰ গণনা কৰা হ'ব পাৰে । নেচনেল ইমিগ্ৰেচন ইনষ্টিটিউটৰ তথ্য অনুসৰি, ২৮ জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা সামান্য গুৰুতৰ আছিল । সংস্থাটোৱে কয় যে অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত মধ্য আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ৬৮ জন লোকক তাত ৰখা হৈছিল । তাত থকা প্ৰায় সকলো লোক গুৱাটেমালা, হণ্ডুৰাছ, ভেনিজুৱেলা আৰু এল চালভাডৰৰ আছিল ।

উল্লেখ্য যে প্ৰকাশিত ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে যে ৰক্ষীৰ পোছাক পিন্ধা দুজন লোক কেমেৰাৰ ফ্ৰেমত সোমাই পৰিছে আৰু এজনমান প্ৰব্ৰজনকাৰী আনফালে ধাতুৰ গে'টৰ কাষত উপস্থিত হয় । কিন্তু ৰক্ষীসকলে চেলৰ দুৱাৰ খুলিবলৈ কোনো প্ৰচেষ্টা চলোৱা দেখা যোৱা নাছিল । কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোক পলাই গৈছিল । তাৰ পিছত ধোঁৱাৰ আৱৰণে ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে চেলটো আৱৰি ধৰিছিল । মেক্সিকোৰ অভ্যন্তৰীণ সচিব এডান আগষ্টো লোপেজে স্থানীয় সাংবাদিক জোৱাকুইন লোপেজ ডৰিগাৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ভিডিঅ'টোৰ সত্যতা নিশ্চিত কৰিছে ।

আনহাতে, মেক্সিকান এটৰ্নি জেনেৰেলৰ কাৰ্যালয়ৰ এক বিবৃতি অনুসৰি, ইমিগ্ৰেচন কৰ্তৃপক্ষই মৃত আৰু আহতসকলক গুৱাটেমালা, হণ্ডুৰাছ, এল চালভাডৰ, ভেনিজুৱেলা, কলম্বিয়া আৰু ইকুৱেডৰৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে । মেক্সিকোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এণ্ড্ৰিছ মেনুৱেল লোপেজ অব্ৰাডৰে কৈছে যে প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলে তেওঁলোকক বিতাড়িত কৰা হ'ব বুলি গম পোৱাৰ পিছত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু অগ্নিসংযোগ কৰে । "তেওঁলোকে কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল যে ইয়াৰ ফলত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ভাগ্য ঘটিব ।" লোপেজ অব্ৰাডৰে কয় ।

