ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ২৯ মাৰ্চ : চলিত বছৰত ভাৰতত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভিজিটৰ ভিছা সাক্ষাৎকাৰৰ (wait time for US visitors visa interview) বাবে অপেক্ষাৰ সময় ৬০ শতাংশ হ্ৰাস কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয় যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইয়াৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে (US visitors visa interview in India) । ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিষয়াসকলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা আৰু এই আবেদনসমূহৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে অন্যান্য কূটনৈতিক মিছন খোলা ।

ভিছা সেৱাৰ উপ-সহকাৰী সচিব জুলি ষ্টাফটে পিটিআইক এক সাক্ষাৎকাৰত কয় যে ৰাজ্যিক বিভাগৰ লক্ষ্য হৈছে এই বছৰ 1 নিযুত ভিছা জাৰি কৰা (US goal to 1 million visas issued this year) । যিটো সংখ্যা মহামাৰীৰ পূৰ্বৰ অৱস্থাৰ সংখ্যাতকৈ অধিক হ'ব ।

ষ্টাফটে লগতে উল্লেখ কৰে যে ফ্ৰেংকফুর্ট, লণ্ডন আৰু আবু ধাবিয়ে ভিছা বিচৰা বহুতো ভাৰতীয় নাগৰিকক লৈছে । "আমি ভাৰতীয়সকলক এই অভিযানবোৰক এনেদৰে ল'বলৈ কৈছোঁ যেন তেওঁলোক তেওঁলোকৰ নিজৰ আয়োজক দেশৰ । বিশেষকৈ বেংককৰ দৰে ঠাইত, য'ত ভাৰতীয়সকলৰ বাবে কোনো ভিছাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু ই তুলনামূলকভাৱে বিমানেৰে কম দূৰত্বৰ (US visitors visa interview Wait time in India cut) ।

"অৱশ্যে ই আদৰ্শনীয় নহয় । আমি বিচাৰোঁ যে ভাৰতীয়সকলে ভাৰততে আবেদন কৰিবলৈ সক্ষম হওক আৰু তাতেই আমি পাম ।" তেওঁ কয় । উল্লেখ্য, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শতাধিক কূটনৈতিক মিছনে ভাৰতীয়সকলক ভিছা প্ৰদান কৰি আহিছে । "এই সকলোবোৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে ভিজিটৰ ভিছা সাক্ষাৎকাৰৰ অপেক্ষাৰ সময় বিগত কেইমাহমানত 60 শতাংশ হ্ৰাস পাইছে (visitor visa interview wait time decreased) । আমেৰিকালৈ যাব বিচৰা ভাৰতীয়সকলে যাতে এনে কৰিব পাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈয়ে আমি এয়া কৰিছোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় ।

আনহাতে, ষ্টাফটে কয় যে বৰ্তমান "ভাৰতত ভিছা উৎপাদন মহামাৰীৰ আগৰ তুলনাত 40 শতাংশ অধিক" আৰু তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে ৰাজ্যিক বিভাগে অপেক্ষাৰ সময় হ্ৰাস কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে । ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ভিছাৰ সৰ্বাধিক উৎপাদনৰ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল । "তাত থকা আমাৰ দলটোৱে যথেষ্ট কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে ১ মিলিয়ন ভিছাৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰাৰ পথত ভালদৰে আগবাঢ়িছে ।" ষ্টাফটে কয় ।

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যিক বিভাগৰ বিষয়াই কয় যে ভিজিটৰ ভিছাৰ উপৰি তেওঁলোকে অন্যান্য প্ৰকাৰৰ ভিছাৰ ওপৰতো কাম কৰি আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ভিছাও আছে । "যিহেতু আমি সাক্ষাৎকাৰৰ ৰেহাই বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, অৰ্থাৎ কমসংখ্যক ভাৰতীয়ই সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে দূতাবাস বা কনচুলেটলৈ আহিব লাগিব, আমি আবেদনকাৰীক নোচোৱাকৈ সেইটো প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰোঁ। এইটোৱে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে । কিয়নো আমাৰ কেইবাখনো দেশত কনছুলাৰ বিষয়া আছে, যিসকলে প্ৰকৃততে এই ভাৰতীয় ভিছাবোৰ দূৰৱৰ্তীভাৱে প্ৰক্ৰিয়া কৰি আছে ।" ষ্টাফটে কয় ।

