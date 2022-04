ইন্টাৰনেচনেল ডেস্ক, 16 এপ্ৰিল : প্ৰত্যেকদিনাই আমাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহে যে আমেৰিকাৰ দৰে সমৃদ্ধিশালী ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিমান ডলাৰ উপাৰ্জন কৰে ? এই প্ৰশ্নবোৰৰ সমাধান লৈয়ে আজি আপোনালোকক জনাম এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৷ প্ৰথমতে আহো আমেৰিকাৰ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেন আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ উপাৰ্জনৰ কথালৈ ( US president joe biden and his wife earning) ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাডেন আৰু তেওঁৰ পত্নী জিলে হোৱাইট হাউচত থাকোতে প্ৰথম বছৰত $610,702 উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু $150,439 কৰ পৰিশোধ কৰিছিল । সেইসময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপাজৰ্নৰ কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 24.6 শতাংশ ৷ এই হাৰ আন আন আমেৰিকানতকৈ গড়ে প্ৰায় 14 শতাংশতকৈ অধিক আছিল ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেনে ৰাষ্ট্ৰপতিপদৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত $607,336 উপাৰ্জন কৰাৰ তথ্য কৰিছিল ৷ এই সময়ছোৱাতে তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ ওপৰত 25.9 শতাংশ কৰ আৰোপ কৰা হৈছিল । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি, 2020 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় গড় ঘৰুৱা উপাৰ্জন আছিল $67,521 ।

অৱশ্যে, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে তেওঁৰ কাৰ্যকালত আয়কৰ ৰিটাৰ্ণৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেনে ইয়াক পুনৰ স্থাপন কৰিছে । এই বছৰ আৰু 2019 চনৰ অন্তিম বছৰ দুয়োটাতে, বাইডেনৰ উপাৰ্জন যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছিল, তেতিয়া তেওঁ মাত্ৰ $1 নিযুত উপাৰ্জন কৰিছিল । সেইসময়ত তেওঁ পেনচিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আৰু নৰ্দাৰ্ণ ভাৰ্জিনিয়া কমিউনিটি কলেজত কিতাপ বিক্ৰী কৰাৰ লগতে ভাষণ আৰু শিক্ষকতা কৰি ধন উপাৰ্জন কৰিছিল ।

ইফালে, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নী জিল বাইডেনে এতিয়া আমেৰিকাৰ প্ৰথম মহিলা হোৱাৰ পিছতো ভাৰ্জিনিয়াত অধ্যাপনা কৰে । তেওঁ শিক্ষকতাৰ জৰিয়তে $67,116 উপাৰ্জন কৰে ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বাইডেন দম্পতীয়ে 2021 চনত 10 টা বিভিন্ন দাতব্য প্ৰতিষ্ঠানলৈ $17,394 দান কৰিছিল । সেয়ে এই অনুদানৰ আটাইতকৈ বেছি অনুদান বিউ বাইডেন ফাউণ্ডেচনলৈ $5,000 প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ এই ফাউণ্ডেচনটোৱে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ পুত্ৰ বিউ বাইডেনৰ নামত শিশু উৎপীড়নৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে ।

উল্লেখ্য যে, 2015 চনত বিউ বাইডেনৰ 46 বছৰ বয়সত মস্তিষ্কৰ কৰ্কট ৰোগত মৃত্যু হয় (Joe biden son died due to cancer) ৷ বিডেনে তেওঁৰ ২০২১ চনৰ ডেলাৱেৰ আয়কৰ ৰিটাৰ্ণও মুকলি কৰে আৰু তাত ৰাজ্যিক আয়কৰত ৩০,৭৬৫ ডলাৰ কৰ পৰিশোধ কৰে । লগতে প্ৰথম মহিলা জিল বাইডেনে ভাৰ্জিনিয়া ৰিটাৰ্ণ মুকলি কৰি যাৰ ভাৰ্জিনিয়া ৰাজ্যিক আয়কৰত $2,721 কৰ পৰিশোধ কৰে ।

ইফালে, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছ আৰু তেওঁৰ স্বামী ডগ এমহফে 2021 চনত $1,655,563 উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু 31.6 শতাংশ ফেডাৰেল আয়কৰ হাৰত $523,371 কৰ পৰিশোধ কৰিছিল (Vice President Kamala Harris and her husband Doug Emhoff income and tax paid) । হেৰিছ আৰু এমহফে কেলিফৰ্ণিয়া আয়কৰত $120,517 আৰু নিউয়ৰ্ক আয়কৰত $2,044 পৰিশোধ কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনে 2020 চনৰ আগতে তেওঁ তেওঁৰ 22 বছৰৰ কৰ ৰিটাৰ্ণৰ জাননী প্ৰকাশ কৰিছিল যিটো প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ বাবে পোনপটীয়া প্ৰত্যাহ্বান আছিল (how much former president donand trump paid tax ) ৷

