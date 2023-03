ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ১৩ মাৰ্চ : আমেৰিকাত বেংকিং খণ্ড এতিয়া তীব্ৰ সংকটত (US Banking crisis) । শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ সৰ্ববৃহৎ বেংক ছিলিকন ভেলী বেংক (SVB) দেউলীয়া হোৱাৰ পিছত ইয়াক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে (Silicon Valley Bank closed in America) । বৰ্তমান ছিলিকন ভেলীৰ পিছত সোমবাৰে বন্ধ হয় দেশখনৰ আন এটা আগশাৰীৰ বেংক ছিগনেচাৰ বেংক (Signature Bank closed in America) ।

আনহাতে, ছিলিকন ভেলী বেংকৰ বেংকিং ব্যৱস্থাৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা বৰ্তাই ৰখা আৰু ছিলিকন ভেলী বেংক (SVB) দেউলীয়া হোৱাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতি সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বাইডেন প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে যে বেংকটোৰ জমাকৰ্তাসকলে সোমবাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ধন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব । এছভিবি জমাকৰ্তাসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাই ইউএছ ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফ'ৰামে (US India strategic and partnership forum) কয় যে বিশ্বব্যাপী ষ্টাৰ্টআপ আৰু উদ্ভাৱন পৰিৱেশত আমেৰিকাৰ নেতৃত্ব বজাই ৰখাৰ বাবে দ্ৰুত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ সমাধান অপৰিহাৰ্য ।

আনহাতে, ফেডাৰেল ডিপ'জিট ইঞ্চিউৰেন্স কৰ্প'ৰেচন (Federal deposit insurance corporation) আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভৰ পৰামৰ্শ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ পৰামৰ্শৰ পিছত কোষাগাৰ সচিব জেনেট য়েলেনে দেওবাৰে বেংকৰ প্ৰস্তাৱ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু জমাকৰ্তাসকলৰ স্বাৰ্থ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এফডিআইচিক অনুমোদন জনাইছে বুলি এক চৰকাৰী বিবৃতিত কোৱা হৈছে । উল্লেখ্য, আমেৰিকাৰ ১৬ সংখ্যক সৰ্ববৃহৎ বেংক, কেলিফোৰ্ণিয়াস্থিত ছিলিকন ভেলী বেংক শুকুৰবাৰে কেলিফোৰ্ণিয়াৰ বিত্তীয় সুৰক্ষা আৰু উদ্ভাৱন বিভাগে বন্ধ কৰি দিয়ে । লগতে এফডিআইচিক বেংকৰ সমাধান সূত্ৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে ।

বেঙ্কটো তেতিয়াই সমস্যাত পৰে যেতিয়া ভেঞ্চাৰ কেপিটেল কোম্পানী আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থিত কোম্পানীবোৰকে ধৰি ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলে তেওঁলোকৰ জমা ধন প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰে । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কোষাগাৰ বিভাগ, ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ আৰু এফডিআইচিৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এক যুটীয়া বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "সোমবাৰ, 13 মাৰ্চৰ পৰা বেঙ্কৰ জমাকৰ্তাসকলে তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব । কৰদাতাসকলে ছিলিকন ভেলী বেঙ্কৰ সমাধানৰ সৈতে সম্পৰ্কিত লোকচানৰ বোজা বহন কৰিব নালাগিব ।"

বিবৃতিটোত নিউয়ৰ্কৰ ছিগনেচাৰ বেঙ্কৰ বাবেও একে ধৰণৰ প্ৰণালীবদ্ধ বিকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে এই বেংকটো সোমবাৰে বন্ধ কৰা হয় । এছভিবি জমাকৰ্তাসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপসমূহক আদৰণি জনাই ইউএছ ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফ'ৰামে (ইউএছআইএছপিএফ) কয় যে বিশ্বব্যাপী ষ্টাৰ্টআপ আৰু উদ্ভাৱন পৰিৱেশত আমেৰিকাৰ নেতৃত্ব বজাই ৰখাৰ বাবে দ্ৰুত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ সমাধান প্ৰয়োজনীয় । ইউএছআইএছপিএফৰ মুৰব্বী মুকেশ আঘিয়ে কয়, "কৰ্তৃপক্ষই পদক্ষেপ লৈছে । তেওঁলোকে জানে যে জমাৰ মূল্য সুৰক্ষিত কৰাত ব্যৰ্থ হ'লে বহুতো ষ্টাৰ্টআপ সংকটত পৰিব, যাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি বিপদাপন্ন হ'ব আৰু বিশ্বৰ লাখ লাখ লোক প্ৰভাৱিত হ'ব ।"

