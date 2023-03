নিউজ ডেস্ক, ৩০ মাৰ্চ : টুইটাৰে কয় যে শনিবাৰে ৱাশ্বিংটন ডিচিত তৃতীয় লিংগৰ অধিকাৰৰ সমৰ্থনত 'প্ৰতিশোধৰ তৃতীয় লিংগ দিৱস' প্ৰতিবাদৰ প্ৰচাৰ কৰা এখন পোষ্টাৰ দেখুওৱা হাজাৰ হাজাৰ টুইট আঁতৰাই পেলাইছে (Twitter removes Trans Day of Vengeance tweets) । টুইটাৰৰ ট্ৰাষ্ট এণ্ড ছেফটীৰ মুৰব্বী (Twitters head of Trust and Safety) এলা আৰউইনে বুধবাৰে এক টুইটযোগে কয় যে কোম্পানীটোৱে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰচাৰ কৰা এখন পোষ্টাৰৰ ৫,০০০-তকৈও অধিক টুইট আৰু ৰিটুইট আঁতৰাই পেলাইছে । "আমি হিংসা সৃষ্টি কৰা টুইটবোৰ সমৰ্থন নকৰোঁ, সেয়া যিয়েই পোষ্ট নকৰক কিয় । 'প্ৰতিশোধ'ৰ অৰ্থ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ নহয় । শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ আয়োজন বা সমৰ্থন হ'লে ঠিক আছিল ।" আৰউইনে টুইটটোত লিখিছে (Trans Day of Vengeance Controversy) ।

টুইটবোৰ আঁতৰোৱাৰ প্ৰসংগত টুইটাৰে কৈছে যে ই বৃহৎ পৰিমাণত ইয়াক দ্ৰুততাৰে আঁতৰাবলৈ স্বয়ংক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল (transgender rights support protest in Washington DC) । এই ক্ষেত্ৰত টুইটবোৰ কি প্ৰসংগত শ্বাৰ্ড কৰা হৈছিল সেয়া বিবেচনা কৰা হোৱা নাছিল । ইয়াৰ কাৰণে প্ৰতিবাদক সমৰ্থন কৰা আৰু তাৰ সমালোচনা কৰা দুয়োধৰণৰ টুইটকে আঁতৰ কৰা হৈছিল । অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে বহুতো ৰক্ষণশীল টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীক খং কৰা দেখা গৈছিল । তেওঁলোকে অভিযোগ কৰি কয় যে নিয়মবোৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত অন্যায়ভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে । কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ প্ৰতিবাদী ফ্লায়াৰৰ ছবি পোষ্ট কৰিছিল ।

কিন্তু তৃতীয় লিংগৰ কৰ্মীসকলে তৎক্ষণাৎ আঙুলিয়াই দিয়ে যে "প্ৰতিশোধৰ তৃতীয় লিংগ দিৱস" (trans day of vengeance) হৈছে এক মিম যিটো বছৰ বছৰ ধৰি তৃতীয় লিংগ সম্প্ৰদায়ত আছে আৰু সেয়া হিংসাৰ আহ্বান নহয় । লগতে কয় যে প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত কৰা টুইটবোৰ আঁতৰোৱাৰ আঁৰত টুইটাৰে ইয়াৰ যুক্তি দাঙি ধৰাত বিপথগামী হৈছে । অনা লাভজনক উদাৰবাদী এডভোকেচী গ্ৰুপ ফাইট ফৰ দ্য ফিউচাৰৰ সঞ্চালক ইভান গ্ৰিয়েৰে কয় যে টুইটাৰৰ কাৰ্যকলাপহৈছে "ডাঙৰ প্ৰযুক্তি কোম্পানীবোৰে সমল সংযমৰ ক্ষেত্ৰত দুটা মানদণ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ শেহতীয়া উদাহৰণ ।"

"তেওঁলোকে ট্ৰেন্স লোকসকলক লক্ষ্য কৰি ধীৰ পৰা মজলীয়া সমল কৰে, কিন্তু যেতিয়া আমি কথা কওঁ বা পিছলৈ ঠেলি দিওঁ তেতিয়া আমাক নীৰৱ কৰিবলৈ তৎপৰ হয়।' প্ৰতিশোধৰ ট্ৰেন্স ডে' কোনো নিৰ্দিষ্ট দিন বা হিংসাৰ আহ্বান নহয়। এইটো এটা মিম যি বছৰ ধৰি চলি আহিছে, ট্ৰেন্স সম্প্ৰদায়ে দৈনিক সন্মুখীন হোৱা উৎপীড়ন আৰু হিংসাৰ বিষয়ে খং আৰু হতাশা প্ৰকাশ কৰাৰ এক উপায়," গ্ৰিয়েৰে কয়। "প্ৰসংগ হৈছে সমল সংযমৰ সকলোবোৰ, যাৰ বাবে সমল নীতিবোৰ মানৱ অধিকাৰৰ ওপৰত আধাৰিত হ'ব লাগে আৰু সমানভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, ৰাজহুৱা চাপ বা বাতৰি চক্ৰৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি দ্ৰুতগতিত সলনি নহয়।"

উল্লেখ্য, প্ৰশ্ন উত্থাপিত হোৱা পোষ্টাৰখন হৈছে এক মুখ্যতঃ বৰ্ণভিত্তিক ডিজিটেল ফ্লায়াৰ । ইয়াত লিখা আছে "আমি দেখাতকৈ অধিক বিচাৰোঁ" । তাৰ পিছত লিখা আছে "প্ৰতিশোধৰ তৃতীয় লিংগ দিৱস" আৰু "তৃতীয় লিংগৰ গণহত্যা বন্ধ কৰক" । লগতে পৰিকল্পিত প্ৰতিবাদৰ তাৰিখ আৰু সময়ো লিখা আছে । টুইটাৰে আঁতৰোৱা টুইটবোৰৰ বেছিভাগেই ৰক্ষণশীল ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা আহিছিল । তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ টেনেচীৰ নেচভিলৰ বিদ্যালয়ত সংঘটিত গুলীচালনাৰ সৈতে পৰিকল্পিত প্ৰতিবাদৰ সংযোগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত ফ্লায়াৰৰ এখন ছবি শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।

