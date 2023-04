ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ৮ এপ্ৰিল : পাকিস্তানত এতিয়া সৰ্বত্ৰে অস্থিৰতা (Turmoil in Pakistan) । দেশখনৰ আগশাৰীৰ সংবাদপত্ৰ ডনৰ মতে, ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা (political instability in Pakistan) আৰু অৰ্থনৈতিক সংকটে পাকিস্তানৰ ক্ষমতাৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে (economic crisis in Pakistan) । আনহাতে, নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি আৰু কাৰ্যবাহীসকলে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকে ন্যায়পালিকাৰ কথা নুশুনে । ইফালে ন্যায়পালিকাইয়ো স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকেও কাৰো কথা শুনিবলৈ একেবাৰে আগ্ৰহী নহয় (legislature and judiciary conflict in Pakistan) । ডনৰ বাতৰি অনুসৰি, ন্যায়পালিকাৰ ভিতৰত, এক গৃহযুদ্ধৰ উকমুকনিয়ে দেখা দিছে যি এক জ্বলন্ত অগ্নিকাণ্ডলৈ পৰিণত হোৱাৰ ভাবুকি আছে । কিয়নো দুয়োটা পক্ষই ইটোৱে-সিটোৰ প্ৰতি যেনে কুকুৰ তেনে টাঙোনৰ দৰে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ পদক্ষেপৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।

ফেডাৰেল চৰকাৰে পাকিস্তানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ওমৰ আতা বান্দিয়ালৰ (Chief Justice of Pakistan Umar Ata Bandial) পদত্যাগৰ দাবী জনোৱাৰ পিচতে এই বিভেদৰ সৃষ্টি হয় । চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে বিষয়টোত ন্যায়াধীশ আথাৰ মিনাল্লাহৰ টোকাৰ পিচত তেওঁৰ স্থিতি "বিতৰ্কিত" হৈ পৰিছে । ন্যায়াধীশ মিনাল্লাহে কৈছিল যে প্ৰাদেশিক বিধানসভা নিৰ্বাচন ঘোষণাত পলম হোৱাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ স্বতঃপ্ৰণোদিত জাননী ৪-৩ সংখ্যাগৰিষ্ঠ ৰায়ৰ দ্বাৰা খাৰিজ কৰা হৈছিল (Pakistan provincial assembly elections) ।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ওমৰ আতা বান্দিয়াল, ন্যায়াধীশ ইজাজুল এহছান আৰু ন্যায়াধীশ মুনিব আখটাৰক লৈ গঠিত তিনিজনীয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ (Election Commission of Pakistan, ECP) পঞ্জাৱ বিধানসভা নিৰ্বাচন ৮ অক্টোবৰলৈ পিছুৱাই দিয়াৰ পদক্ষেপক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পিটিআইৰ আবেদনৰ ওপৰত ৰায় ঘোষণা কৰিছিল । চৰকাৰে এই ৰায়টোক "সংখ্যালঘু ৰায়" বুলি উল্লেখ কৰি নাকচ কৰে । লগতে নেশ্যনেল এছেম্বলীয়েও শীৰ্ষ আদালতৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰে ।

আনহাতে, চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ ফলত দেশখনৰ গণতন্ত্ৰ আৰু ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ অৱস্থা সম্পৰ্কে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । দ্য এক্সপ্ৰেছ ট্ৰিবিউনৰ বাতৰি অনুসৰি, ইমৰান খানে এবছৰ পূৰ্বে আস্থাভোটত পৰাস্ত হোৱাৰ পিচত শাসনৰ গাদী এৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ পিচত আগতীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰচাৰৰ এক অংশ হিচাবে পঞ্জাৱ আৰু খাইবাৰ-পাখতুনখোৱা প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে জোৰ দি আহিছে ।

অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফে ইমৰান খানৰ আগতীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ আহ্বান নাকচ কৰিছে আৰু তেওঁৰ চৰকাৰে দুয়োখন প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন ৮ অক্টোবৰলৈকে বিলম্ব কৰাৰ বাবে পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচন আয়োগক (ECP) সমৰ্থন জনাইছে । আয়োগে সম্পদৰ অভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰাত আৰু চৰকাৰে তাত সন্মত হোৱাত কয় যে দেশখনে অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ সময়ত প্ৰাদেশিক নিৰ্বাচন আয়োজন কৰাটো সম্ভৱ নহয় আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে অক্টোবৰৰ আৰম্ভণিতে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ।

কিন্তু দ্য এক্সপ্ৰেছ ট্ৰিবিউনৰ বাতৰি অনুসৰি, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে যে এই বিলম্ব অবৈধ আছিল আৰু দুয়োখন প্ৰদেশত ভোটদান ৩০ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৫ মে'ৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে । জ্ঞানী আৰু শক্তিশালীসকলে তেওঁলোকৰ উচ্চ স্থানৰ পৰা স্খলিত হৈছে । এসময়ত 'ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা' বুলি গণ্য কৰা লোকসকল আদৰ্শৰ পৰা পথভ্ৰষ্ট হৈছে আৰু দেশখনক ক্ৰমান্বয়ে অন্ধকাৰৰ দিশে লৈ যাব বিচৰা শক্তিৰ বিৰুদ্ধে অসহায় যেন লাগিছে । ডনৰ বাতৰিত এই কথাৰ উদ্ধৃতি দিয়া হৈছে ।

তদুপৰি, ৰাজনৈতিক সংকট এক অৰ্থনৈতিক সংকটলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, যিটো জলবায়ু আৰু নিৰাপত্তা সংকটৰ দ্বাৰা শক্তিশালী হৈছে । ডনৰ বাতৰি অনুসৰি, পাকিস্তান এক বহুধা সংকটৰ ফান্দত পৰি আছে । আনহাতে, শেহতীয়া ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক ঘটনাবোৰ এটা মাৰাত্মক অটল গহ্বৰত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰণালীৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ দৰে । পাকিস্তানী ৰাষ্ট্ৰ আৰু সমাজে বৰ্তমানৰ এই বহুধাসংকটৰ সৈতে জড়িত হ'ব লাগিব, বিশেষকৈ যিহেতু এই উত্থান-পতন এতিয়া এক হিংসাত্মক পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰা দেখা গৈছে ।

কিন্তু এই পথৰ পৰা ঘূৰি আহিবলৈ ৰাজনৈতিক নেতৃত্বই ইজনে সিজনৰ সৈতে আলোচনাত বহি ভৱিষ্যতৰ বাবে কৰ্মসূচী নিৰূপণৰ ওপৰত সন্মত হ'ব লাগিব বুলি ডনৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ । লগতে ডনে লিখিছে, সংসদীয় প্ৰণালীত এটা আশা আছে যে নিৰপেক্ষভাৱে সদনৰ কাম পৰিচালনা কৰাৰ বাবে অধ্যক্ষই পক্ষপাতিত্বৰ ঊৰ্ধ্বলৈ উঠিব লাগিব ।

উল্লেখ্য, বিগত এটা বছৰত বৰ্ধিত মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু দৰিদ্ৰতাই লাখ লাখ পাকিস্তানীৰ জীৱন অতি কঠিন কৰি তুলিছে । এই অৰ্থনৈতিক সংকটবোৰৰ কিছুমান উদ্ভৱ হৈছিল ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন সংঘৰ্ষৰ পিচত, কিছুমান ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাৰ বাবে উদ্ভৱ হৈছিল । তাতোকৈ ডাঙৰ কথা এই অৰ্থনৈতিক সংকটৰ মুখ্য চালিকা শক্তি হৈছে চৰকাৰৰ মনোযোগহীনতা বা ৰাজনৈতিক মূল্য ভৰিবলগাৰ তীব্ৰ ভয়ৰ বাবে সাহসী সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ভয় কৰিছিল । ই কেৱল পাকিস্তানৰ আন্তৰ্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা নাই, লগতে ইয়াৰ অৰ্থনীতিক বিপজ্জনকভাৱে ধ্বংস কৰাৰ কথাও ডনৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে ।

