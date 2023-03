ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, 22 মাৰ্চ : এক শক্তিশালী ভূমিকম্পই পাকিস্তানৰ ৰাজধানী ইছলামাবাদ আৰু দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তক জোকাৰি গৈছে (Strong earthquake rattled Islamabad) । আনহাতে, মঙলবাৰে নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লী আৰু এনচিআৰৰ কিছু অংশতো মৃদু কম্পন অনুভৱ কৰা হয় (Tremors felt in parts of Delhi and NCR) । কিছু প্ৰতিবেদনত এইটোও দাবী কৰা হৈছে যে শ্ৰীনগৰতো কম্পন অনুভৱ কৰা হয় । পাকিস্তানৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ বাসিন্দাসকলে মঙলবাৰে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ দেৱালবোৰ কঁপিবলৈ ধৰাত ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰে । সমগ্ৰ দেশখনতে এই ভূমিকম্প অনুভৱ কৰা হয় । পাকিস্তানৰ বতৰ বিজ্ঞান কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে (Pakistan meteorological office), ভূমিকম্পটো ৭.৭ প্ৰাবল্যৰ আছিল । ভূমিকম্পটোৰ সময় মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 10.20 বজাত বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে তাৎক্ষণিকভাৱে ক্ষতি বা আঘাতৰ কোনো খবৰ পোৱা হোৱা নাই (Strong quake hits across pakistan) ।

আনহাতে, আন্তৰ্জাতিক মানৱ অধিকাৰ ফাউণ্ডেচনে (International Human Rights Foundation) টুইটাৰৰ জৰিয়তে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানত অনুভৱ কৰা কম্পনৰ বিষয়ে অৱগত কৰে (Tremors felt in southeast Asian countries) । লগতে দুৰ্যোগৰ সময়ত কৰিবলগা আৰু নকৰিবলগা বিষয়বোৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । "দক্ষিণ এছিয়াত ৰিখটাৰ স্কেলত কমেও ৭.৭ জোখৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প সংঘটিত হৈছে। 1. শান্ত হৈ থাকক । 2. কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰক । 3. নিশ্চিত কৰক যে আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰিয়াল সুস্থ আছে । 4. সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পৰা আন লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । 5. অট্টালিকাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।" আন্তৰ্জাতিক মানৱ অধিকাৰ ফাউণ্ডেচনৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ পোষ্টত এনেদৰে কোৱা হৈছে ।

নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিছম'লজীয়ে (National Centre for Seismology) টুইটাৰত আফগানিস্তানত ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে পোষ্ট কৰে । টুইটটোত লিখা হৈছে, "ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন কেন্দ্ৰ : ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য : 6.6, 21-03-2023, 22:17:27 ভাৰতীয় সময়মতে সংঘটিত হয়, গভীৰতা : 156 কিঃমিঃ, অৱস্থান: আফগানিস্তানৰ ফয়জাবাদৰ 133 কিঃমিঃ এছএছই ।" টুইটটোত এনেদৰে লিখা হৈছে । আনহাতে, কেইবাজনো পাকিস্তানী বাসিন্দাই ভূমিকম্পৰ ভিডিঅ' টুইটাৰত পোষ্ট কৰিছে । উক্ত ভিডিঅ'ত মানুহে তেওঁলোকৰ আৱাসিক ভৱনবোৰ খালী কৰাৰ সময়ত মুকলি ঠাইত একত্ৰিত হোৱা দেখা গৈছে । তেওঁলোকৰ কিছুমানে দাবী কৰে যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বস্তুবোৰ মাটি আৰু দেৱালবোৰ কঁপি উঠাৰ লগে লগে পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

ইফালে দিল্লী আৰু এনচিআৰৰ বাসিন্দাসকলেও টুইটাৰযোগে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিত ভূমি কঁপি উঠাৰ ভিডিঅ' পোষ্ট কৰে । কৰ্মচাৰীসকলক ভৱন খালী কৰিবলৈ কোৱাৰ লগে লগে কেইবাটাও কাৰ্যালয় খালী কৰা হয় । প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে ভূমিকম্পটোৱে আফগানিস্তান, তুৰ্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, চীন, আফগানিস্তান আৰু কিৰগিজস্তানকে ধৰি আন কেইবাখনো চুবুৰীয়া দেশকো প্ৰভাৱিত কৰে ।

