নিউজ ডেস্ক, 24 অক্টোবৰ: সোমবাৰে কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টিৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা ঋষি ছুনকক ব্ৰিটেইনৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী (New Prime Minister of the U.K) হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হয় । ঋষি ছুনক যুক্তৰাজ্যৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত (UK PM Election) হোৱাৰ লগে লগে মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ আনন্দ মহিন্দ্ৰাই সোমবাৰে এক টুইটযোগে এসময়ত ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত অধিপত্য চলোৱা ব্ৰিটিছৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী উইন্সটন চাৰ্চিলৰ কেইটামান কথা উদ্ধৃত দিয়ে (Anand Mahindra quotes winston churchill) ৷

‘‘১৯৪৭ চনত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ছোৱাত ভাৰতীয় সকলৰ মুখত উইন্সটন চাৰ্চিলে কৈছিল “...ভাৰতীয় নেতাসকল নিম্ন ক্ষমতা সম্পন্ন আৰু চিন্তা-শক্তি কম থকা লোক হ’ব ৷ ’’ আজি ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 75 বছৰ পিছত এতিয়া ব্ৰিটেইনত শাসন চলাব এজন ভাৰতীয় মূলৰ লোকে ৷ এই সময়খিনিক জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ সময় বুলি মন্তব্য কৰি জীৱনটো সুন্দৰ বুলি অভিহিত কৰিছে মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে (Anand mahindra tweets) ৷

উল্লেখযোগ্য যে, মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ আনন্দ মহিন্দ্ৰাই কোৱা এই উদ্ধৃতিটো ১৯৪৭ চনৰ জুন মাহত হাউছ অৱ কমনছত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আইন সম্পৰ্কে হোৱা বিতৰ্কৰ সময়ত ব্ৰিটিছ সংসদত চাৰ্চিলে দিয়া ভাষণৰ পৰা লোৱা হৈছে । ব্ৰিটিছৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী উইন্সটন চাৰ্চিলে এই ভাষণত ভাৰতীয় নেতাসকল কেনেকুৱা তাৰ এক বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছিল ৷

পিছে সেই ভাষণক আজি মিছা বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে ঋষি ছুনকে ৷ আজি ব্ৰিটেইনৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঋষি ছুনকক ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এইদৰে নিজৰ মনৰ ভাৱ দাঙি ধৰিছে মহিন্দ্ৰ গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ( Anand Mahindra on Rishi Sunak) ৷ উল্লেখ্য যে, ব্ৰিটেইনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে (Former PM of UK Boris Johnson) কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীৰ (Conservative Party) নেতৃত্বৰ দৌৰৰ পৰা আঁতৰি আহিব বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতে ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ঋষি ছুনক সোমবাৰে ব্ৰিটেইনৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হয় ।

দীপাৱলীৰ আনন্দৰ মাজতে এই খবৰে স্বাভাৱিকতে ভাৰতীয়সকলক আনন্দিত কৰি তুলিছে ৷

