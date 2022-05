ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক,৭ মে': শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহিন্দা ৰাজপাক্ষে পদত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে (Sri Lankan PM Mahinda Rajapaksa likely to resign)। দেশখনত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা (Sri Lanka declares state of emergency) কৰাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ কথা জানিব পৰা গৈছে । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

গোটাবায়া ৰাজপাক্ষেৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত এক বিশেষ কেবিনেট বৈঠকত মহিন্দা ৰাজপাক্ষে শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ সন্মত হয় বুলি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে । শ্ৰীলংকাৰ কেবিনেটক জনোৱা মতে দেশৰ চলিত অৰ্থনৈতিক সংকটৰ (Economic crisis in Sri Lanka) সৈতে মোকাবিলা কৰাত ব্যৰ্থতাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহিন্দা ৰাজপাক্ষে পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিছে । তেওঁৰ পদত্যাগৰ লগে লগে কেবিনেট ভংগও নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।

কেবিনেটত মহিন্দা ৰাজপাক্ষে কয় যে যদি শ্ৰীলংকাৰ নিৰন্তৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ একমাত্ৰ সমাধান হৈছে তেওঁৰ পদত্যাগ, তেন্তে তেওঁ তেনে কৰিবলৈ ইচ্ছুক । ইফালে, শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজপাক্ষে স্বীকাৰ কৰিছে যে জনসাধাৰণৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে দেশৰ অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক সংকট নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো এক গুৰুতৰ সমস্যা হৈ পৰিছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে সংকটৰ বাবে দেশখনলৈ পৰ্যটক অহা বন্ধ হৈছে । তদুপৰি, কাৰখানাসমূহ বন্ধ হোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে প্ৰচলিত অৰ্থনৈতিক দুৰ্দশাৰ ওপৰতো বোজা পৰিছে । ৰাজনৈতিক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে শ্ৰীলংকাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী প্ৰসন্ন ৰাণাতুঙ্গা, নালাকা গোদাহেৱা আৰু ৰমেশ পাথিৰানা আদিয়ে মহিন্দা ৰাজপাক্ষেৰ পদত্যাগৰ সিদ্ধান্তত সন্মত হৈছে ।

অৱশ্যে, কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে মহিন্দাৰ পদত্যাগৰ বিৰোধীতাও কৰিছে । ৰাজনৈতিক সূত্ৰই জনোৱা মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহিন্দা ৰাজপাক্ষে সোমবাৰে এক বিশেষ বিবৃতিযোগে তেওঁৰ পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰিব, তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সপ্তাহত কেবিনেট ৰদবদল হ'ব ।

