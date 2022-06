নেশ্যনেল ডেস্ক,১৪ জুন : শ্ৰীলংকাক আৰ্থিক সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দেশখনৰ চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে । দেশখনক আৰ্থিক সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে খাদ্য সংকট আৰু শক্তি আহৰণৰ বাবে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Important decision of Sri Lanka government cabinet)। তাৰ ভিতৰত দেশৰ কোম্পানীবোৰৰ টাৰ্ণঅ'ভাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ২.৫ শতাংশ সামাজিক অৱদান কৰ আৰোপ কৰা হ'ব । আনহাতে বেছিভাগ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে শুকুৰবাৰৰ দিনটো বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে ।

উল্লেখ্য যে ১৯৪৮ চনত ব্ৰিটেইনৰ পৰা স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছত শ্ৰীলংকাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে (Economic crisis in Sri Lanka)। অৰ্থনৈতিক সংকটৰ ফলস্বৰূপে খাদ্য, ঔষধ, ৰন্ধন গেছ আৰু অন্যান্য ইন্ধন, টয়লেট পেপাৰ আদিৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱ হৈছে । আনকি শ্ৰীলংকাৰ লোকসকলে ইন্ধন আৰু ৰন্ধন গেছ ক্ৰয় কৰিবলৈ দোকানৰ বাহিৰত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে (Fuel crisis in Sri Lanka)।

আনকি জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰো সৃষ্টি হৈছে । অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশখনক পুৰুদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে শ্ৰীলংকা চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত ১২০ নিযুত টকাৰ বাৰ্ষিক টাৰ্ণঅ'ভাৰ থকা কোম্পানীবোৰৰ ওপৰত ২.৫ শতাংশ কৰ আৰোপ কৰাৰ বাবে এখন বিধেয়কত অনুমোদন জনাইছে । এক চৰকাৰী বিবৃতি অনুসৰি আমদানি, উৎপাদন, সেৱা প্ৰদানকাৰী, পাইকাৰী বিক্ৰেতা আৰু ৰিটেইলাৰৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে সামাজিক অৱদান লেভি নামৰ নতুন কৰ প্ৰযোজ্য হ'ব (New Social contribution tax in Sri Lanka)।

চলিত শক্তিৰ সংকট হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে আন এক সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কেবিনেটত । ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে শুকুৰবাৰৰ দিনটো বন্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে কেবিনেটে (Friday will be holiday in Sri Lanka)। অৱশ্যে, এইটো স্বাস্থ্য, শক্তি, শিক্ষা আৰু প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহ'ব ।

কেবিনেটে চৰকাৰী বিষয়াসকলক পৰৱৰ্তী তিনি মাহৰ বাবে প্ৰতি সপ্তাহত এদিন ছুটি দিয়াৰ পদক্ষেপত অনুমোদন জনাইছে যাতে আহি থকা খাদ্য সংকট হ্ৰাস কৰিবলৈ কৃষিৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত হ'ব পাৰে ।

