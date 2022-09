ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ১৯ ছেপ্টেম্বৰ : বাংলাদেশৰ মুক্তি যুদ্ধ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী (Bangladesh Liberation War Affairs Minister) এ কে এম মোজামেল হকে দেওবাৰে মুক্তি যুদ্ধৰ মনোভাবত বিশ্বাস কৰা সকলোকে ১৯৭১ চনত নিৰস্ত্ৰ বঙালীৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ (seeking international recognition of 1971 genocide) কৰাৰ বাবে একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনায় (genocide of Bangalees in 1971 Liberation War) ।

ঢাকাৰ জাতিয়া প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি হকে কয় যে স্বাধীনতাৰ ৫১ বছৰৰ ভিতৰত ১৯৭১ চনৰ গণহত্যাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি (international recognition of genocide of 1971) বাস্তৱায়িত কৰিব পৰা নগ'ল । বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাই এই কথা জনায় । অৱশ্যে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰে ২৫ মাৰ্চক ৰাষ্ট্ৰীয় গণহত্যা দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰে (March 25 National Genocide Day) ।

মন্ত্ৰীজনে বৰ্তমানৰ ৯ ডিচেম্বৰৰ সৈতে একেলগে ২৫ মাৰ্চৰ দিনটোও 'আন্তৰ্জাতিক গণহত্যা দিৱস' (International Genocide Day) হিচাপে আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতি বিচাৰিছিল ।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ চনৰ ২৫ মাৰ্চ তাৰিখে তদানীন্তন পাক চৰকাৰে অপাৰেচন চাৰ্চলাইট আৰম্ভ কৰে । তাৰ লগে লগে বাংলাদেশত গণহত্যা আৰম্ভ হয় । কিয়নো সেই সময়ত পশ্চিম পাকিস্তানত আধিপত্য থকা পাকিস্তান চৰকাৰে বাংলাৰ আত্মনিৰ্ধাৰণৰ আহ্বান দমন কৰিবলৈ পূব পাকিস্তানৰ (বৰ্তমান বাংলাদেশ) ওপৰত সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

ন মাহ ধৰি চলা বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধৰ সময়ত পাকিস্তানৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সদস্যসকলে আৰু জামাত-ই-ইছলামীৰ পাকিস্তানপন্থী ইছলামবাদী মিলিছিয়াসকলক সমৰ্থন কৰি ৩০ হাজাৰৰ পৰা ৩ লাখ লোকক হত্যা কৰিছিল আৰু ২ লাখৰ পৰা ৪ লাখ বঙালী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিছিল এক প্ৰণালীবদ্ধ সামূহকি ধৰ্ষণৰ অভিযানত । বাংলাদেশ চৰকাৰে দাবী কৰা অনুযায়ী গণহত্যাৰ সময়ত ৩ লাখ লোক নিহত হৈছিল । যাৰ ফলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত হোৱা হলোকষ্টৰ গণহত্যাৰ পিছতে ই সৰ্ববৃহৎ গণহত্যা হৈ পৰে ।

আনহাতে, মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা উক্ত কাৰ্যকলাপবোৰ পাকিস্তানৰ ধৰ্মীয় নেতাসকলে সমৰ্থন কৰিছিল । তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল যে বঙালী মহিলাসকল 'গোনিমোটাৰ মাল' (যাক বাংলাত 'ৰাজহুৱা সম্পত্তি' বোলা হয়) । এই সংঘৰ্ষৰ ফলস্বৰূপে চুবুৰীয়া ভাৰতত আশ্ৰয় ল'বলৈ আঠৰ পৰা দহ নিযুত লোকে দেশৰ পৰা পলায়ন কৰে । অনুমান কৰা হৈছে যে ৭০ নিযুতৰ ভিতৰত ৩০ নিযুতলৈকে অসামৰিক লোক আভ্যন্তৰীণভাৱে স্থানচ্যুত হৈছিল । আনহাতে, যুদ্ধৰ সময়ত বাংলা আৰু উৰ্দুভাষী বিহাৰীসকলৰ মাজত জাতিগত হিংসাও হৈছিল । বিহাৰীসকলে বঙালী জনতা আৰু মিলিছিয়াৰ পৰা প্ৰতিশোধৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু 1,000 ৰ পৰা 500,000 জন নিহত হৈছিল ।

বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধৰ সময়ত সংঘটিত ঘটনাবোৰে এক অনাকাংক্ষিত গণহত্যাৰ আখ্যান ৰচনা কৰিছিল বুলি এক শৈক্ষিক সহমত আছে । অৱশ্যে কিছুমান পণ্ডিত আৰু লেখকে আকৌ এই হত্যাকাণ্ডটোক এটা গণহত্যা বুলিবলৈ একমত নহয় ।

লগতে পঢ়ক :বাকিংহাম পেলেচত ৰজা তৃতীয় চাৰ্লছক সাক্ষাৎ দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৰ