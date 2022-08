ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ১৩ আগষ্ট : চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত মৃত্যুৰে যুঁজিছে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ছলমান ৰুশ্বডিয়ে (Health condition of Salman Rushdie)। বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে এটা চকুৰে নেদেখা হোৱাৰ উপৰিও যকৃতত গুৰুতৰ আঘাত পাইছে ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা বুকাৰ প্ৰাইজ বিজয়ী সাহিত্যিকগৰাকীয়ে (Author Salman Rushdie will likely lose one eye)। সম্প্ৰতি অতি সংকটজনক অৱস্থাত আইচিইউত ভৰ্তি হৈ আছে দ্যা ছাটানিক ভাৰ্ছেছৰ লেখক ৰুশ্বডি । উদ্বিগ্ন বিশ্বৰ সাহিত্যজগত ।

উল্লেখ্য যে নিউয়ৰ্কত এক অনুষ্ঠানত মঞ্চৰ ওপৰতে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিল সাহিত্যিকগৰাকীক । নিউয়ৰ্কৰ চৌথাকা প্ৰতিষ্ঠানত এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিল জনপ্ৰিয় সাহিত্যিকগৰাকীয়ে । বাকী অতিথিৰ সৈতে মঞ্চত থকাৰ সময়তে এজন লোক মঞ্চলৈ উঠি আহে আৰু বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকীক উপৰ্যুপৰি ছুৰিকাঘাত কৰে (Salman Rushdie stabbed)। লগে লগে তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ মঞ্চত বাগৰি পৰে 'ছাৰ' ছলমান ৰুশ্বডি ।

আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰুশ্বডিক ততাতৈয়াকৈ নিউয়ৰ্ক এয়াৰলিফ্টেৰে এখন হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । সম্প্ৰতি চিকিৎসা চলি আছে যদিও অতি সংকটজনক অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৭৫ বছৰীয়া সাহিত্যিকগৰাকী ।

ইফালে সাহিত্যিকগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা যুৱকজনক লগে লগে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে আক্ৰমণকাৰী যুৱকজন নিউ জাৰ্ছীৰ হাদি মাটাৰ । শুকুৰবাৰে আক্ৰমণকাৰীজনক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে 'মিউনাইট চিলড্ৰেন' উপন্যাসখনৰ জৰিয়তে বিশ্বজুৰি খ্যাতি অৰ্জন কৰা ৰুশ্বডি দীৰ্ঘদিন ধৰি মৌলবাদীৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । মৌলবাদী সংগঠনে তেওঁক মৃত্যুৰ ভাবুকিও দিছে (Rushdie has long been target of death threats)। 'দ্যা ছাটানিক ভাৰ্ছেছ' (The Satanic Verses) গ্ৰন্থখন প্ৰকাশৰ পাছতে তেওঁ বিশ্বজুৰি বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছিল ।

ইছলামক অৱমাননা কৰাৰো অভিযোগ উঠিছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে । আনকি ইৰাণে তেওঁৰ এই গ্ৰন্থখন নিষিদ্ধ কৰিছিল আৰু ইৰাণৰ ধৰ্মীয় নেতাই ৰুশ্বডিৰ বিৰুদ্ধে ৩ নিযুত ডলাৰ ঘোষণা কৰি হত্যাৰ ফটোৱা জাৰি কৰিছিল ।

কিন্তু সাহিত্যজগতৰ প্ৰতি থকা ৰুশ্বডিৰ অৱদানে সকলো সাহিত্যপ্ৰেমীকে আপ্লুত কৰি আহিছে । তেওঁৰ কৰ্মৰাজিক প্ৰশংসা কৰি ব্ৰিটিছৰ ৰাণীয়ে 'ছাৰ' উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছিল ছলমান ৰুশ্বডিক । ইফালে ৰুশ্বডিক এনেদৰে অসংখ্য লোকৰ সন্মুখত আক্ৰমণ কৰাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সাহিত্যিকসকল । বিশ্বৰ বহু সাহিত্যিকে এই ঘটনাক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে তেওঁৰ আৰোগ্য কামনা কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ।

