ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ২৩ জুলাই : ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনে শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু তুৰস্কৰ (Russia Ukraine deal with United Nations and Turkey) সৈতে শস্য ৰপ্তানি পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে (Russia and Ukraine signed landmark deal) । যি চুক্তিৰ ফলত বিশ্বজুৰি খাদ্য সংকটৰ বাবে লাখ লাখ লোকে সন্মুখীন হৈ অহা ক্ষুধাৰ সমস্যা হ্ৰাস পাব বুলি ভবা হৈছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে শস্য ৰপ্তানিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষ্ণ সাগৰৰ বিতৰণ পথবোৰ পুনৰ মুকলি কৰা (reopening of Black Sea delivery routes) ।

ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ছেৰ্গেই শোইগু (Russian Defence Minister Sergei Shoigu) আৰু ইউক্ৰেইনৰ আন্তঃগাঁথনি মন্ত্ৰী অলেক্সেন্দ্ৰ কুব্ৰাকভে (Ukrainian Infrastructure Minister Oleksandr Kubrakov) এএফপি সাক্ষী থকা এক অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু তুৰ্কীৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে অৱৰুদ্ধ কৃষ্ণ সাগৰ বিতৰণ পথ পুনৰ খোলাৰ ক্ষেত্ৰত একেখন চুক্তিত পৃথকে পৃথকে স্বাক্ষৰ কৰে (reopening Black Sea delivery routes deal witnessed by AFP) । উল্লেখ্য, পৃথকে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা সন্দৰ্ভত ইউক্ৰেইনৰ বিষয়াসকলে কয় যে পাঁচ মাহৰ যুদ্ধৰ বাবে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নাম ৰাছিয়াৰ সৈতে একেখন চুক্তিত ৰাখিব নিবিচাৰে ।

চুক্তি সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে কয়, "আজি কৃষ্ণ সাগৰত এক পোহৰৰ ৰেঙনি আহিছে । সেয়া হৈছে আশাৰ পোহৰ, সম্ভাৱনাৰ পোহৰ, এক সকাহৰ পোহৰ ।" ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে লগতে কয় যে কেইবা মাহধৰি চলা কষ্টকৰ আলোচনাৰ পিছত চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হৈছে, যি প্ৰচেষ্টা কেইবাবাৰো ভাগি যোৱাৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছিল (UN Secretary General comments on Eukrain Russia deal) ।

উল্লেখ্য, বিশ্বজোৰা খাদ্যসঙ্কটৰ পৰা মুক্তি পাবলৈয়েই স্বাক্ষৰিত হয় এই চুক্তি । দুয়োখন দেশৰ মাজত অশান্তিৰ বাবে কৃষ্ণ সাগৰেৰে খাদ্য-শস্য সৰবৰাহ বন্ধ হৈ পৰিছিল । যাৰ ফলত বিশেষকৈ গমৰ মূল্য উচ্চ গতিত বৃদ্ধি পায় ।

কিন্তু বিষয়টো ইমান সহজে সম্পন্ন হোৱা নাই । ৰাষ্ট্রসঙ্ঘৰ স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় দুয়ো দেশৰ সম্পর্কক লৈ । ৰাছিয়াৰ সৈতে একেখন নথিত নিজৰ নাম ৰাখিব নিবিচাৰে ইউক্রেইনে । শুকুৰবাৰে দুয়োখন দেশেই দুখন পৃথক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে যি দুখনৰ বক্তব্য একেটোই । ইস্তানবুলৰ ডোলমাবাচে পেলেচৰ উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্রসঙ্ঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছ আৰু তুৰস্কৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰেচেপ তাইপ এৰদোগান ।

অৱশ্যে ইউক্রেইনৰ তৰফ পৰা এক সাৱধানবাণীও শুনোৱা হৈছে । ৰাছিয়াই যদি এই চুক্তি ভঙ্গ কৰে তেন্তে লগে লগে সামৰিকভাবে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ ভাবুকিও দিছে ইউক্ৰেইনে । লগতে ইউক্রেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভোলোডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে কয়, উক্ত চুক্তি সঠিকভাৱে পালন কৰা হৈছেনে নাই সোয়া চোৱাৰ দায়িত্ব ৰাষ্ট্রসঙ্ঘৰ ।

