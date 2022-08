ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ৪ আগষ্ট : আইচলেণ্ডত ভয়ংকৰ আগ্নেয়গিৰি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা (Volcano erupts again in quake ravaged Iceland)। ৰেকজাভিকৰ দক্ষিণ-পশ্চিমে ৰেকজানেছ উপদ্বীপৰ ফাগ্ৰাডালচফজাল পৰ্বতৰ সমীপত এই বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হয় । ফলত গলিত লাভা আৰু ক'লা ধোৱাই সমগ্ৰ অঞ্চলটো ছানি ধৰে । ইয়াৰ পাছতে একপ্ৰকাৰ জৰুৰীকালীন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত (Emergency plans activated in Iceland after volcano erupted)।

ফটোত দেখাৰ দৰে প্ৰথমে বগা ধোৱা ওলাইছিল আৰু তাৰ পাছত জুই আৰু লাভাবোৰ ওলাই আহে । এগৰাকী আগশাৰীৰ ভলকানোলজিষ্টে কয় যে আগ্নেয়গিৰি ফাটটো কেইবাশ মিটাৰ দীঘল আছিল । আৰম্ভণিতে বিস্ফোৰণৰ কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে তাৰ ধাৰণা কৰিব পৰা হোৱা নাছিল; কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় প্ৰশাসনে জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাসমূহ হাতত লয় । আনহাতে আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোৰ লোকসকলক সেই ঠাই ত্যাগ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

ইফালে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও পথত যান-বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হয় । লগে লগে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে জড়িত দল আৰু বিজ্ঞানীসকল পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সেই স্থানত উপস্থিত হয় । বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে টুইট কৰি কয় যে জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনিৰ বিপদাশংকা অতি কম বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে ।

অৱশ্যে বিমান যাতায়তত এতিয়ালৈকে কোনো ব্যাঘাত হোৱা নাই । লক্ষণীয়ভাৱে অঞ্চলটো তুলনামূলকভাৱে কম জনবসতিপূৰ্ণ, কিন্তু দেশৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমানবন্দৰলৈ সেই পথেৰে অহা যোৱা কৰা হয় ।

ইফালে পৰ্যটৰ বাবে অতি কৌতূহলস্বৰূপ এই আগ্নেয়গিৰি চাবলৈ সেই উপদ্বীপটোত উপস্থিত হয় বহু লোক । ৰাজধানীৰ পৰা প্ৰায় ৩০ কিলোমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত উক্ত উপদ্বীপটোত বিগত বছৰটো একেধৰণৰ বিস্ফোৰণ দেখা গৈছিল । ক্ৰিচুভিক ভূগৰ্ভস্থ আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা লাভা প্ৰায় পাঁচ মাহ ধৰি ওলাই আছিল । তেতিয়াৰে পৰা শেহতীয়া দিনবোৰত কেইবাটাও ভূমিকম্পৰ দ্বাৰা পুনৰ উদ্গীৰণৰ সূচনা কৰা হৈছে । আনহাতে বিজ্ঞানীসকলে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক কৰি দিছে ।

