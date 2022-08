ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক,25 আগষ্ট: 6 মাহৰ পৰা 4 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে ভেকচিন নিৰ্মাণৰ যোজা আৰম্ভ কৰিছে বায়ন'টেকে ৷ যিটো সময়ত অমিক্ৰ'ন ষ্ট্ৰেইনৰ প্ৰভাৱ অতিশয় বেছি আছিল, সেই সময়তে ৬ মাহৰ পৰা ৪ বছৰ বয়সৰ শিশুক ফাইজাৰ-বায়ন'টেক ক’ভিড-১৯ ভেকচিনে ৭৩ শতাংশ ফলপ্ৰসূ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল বুলি ফাইজাৰে ঘোষণা কৰিছে(Pfizer vaccine 73 percent effective for Covid 19 in kids under 5 years) । ১৭ জুনত ৬ মাহৰ পৰা 8 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনে এই ভেকচিনটোৰ জৰুৰীকালীন ব্যৱহাৰত অনুমোদন প্ৰদান কৰিছিল(vaccine for 6 month to 4 years child) ।

কোম্পানীয়ে ঘোষণা কৰা ফলাফলৰ উদ্ধৃতি দি পূৰ্বে Covid-19 সংক্ৰমিত হোৱাৰ প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ ৬ মাহৰ পৰা ৪ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ মাজত ভেকচিনৰ কাৰ্যকাৰিতা ৭৩.২ শতাংশ আছিল বুলি সংবাদ সংস্থা জিনহুয়াই প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই ফলাফলসমূহে নিশ্চিত কৰে যে Covid-19 ভেকচিনৰ তিনিওটা ড’জে সৰু ল’ৰা-ছোৱালীক উচ্চ মাত্ৰাৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে ৷ লক্ষণীয়ভাবে একে সময়তে Omicron BA.2 ৰ যথেষ্ট প্ৰাৰ্দুভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷

অতিমাৰীৰ উপবংশসমূহক ৰোধৰ উদ্দেশ্যৰে সম্প্ৰতি 6 মাহৰ পৰা 4 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে দ্বি-সংক্ৰান্তীয় ভেকচিন নিৰ্মাণৰ যোজা আৰম্ভ কৰিছে বুলি বায়ন'টেকৰ শীৰ্ষ কাৰ্যনিৰ্বাহক তথা সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক উগুৰ ছাহিনে জানিবলৈ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: Covid Vaccination Drive : কিয় ভেকচিন নল’লে মানিয়া কায়ে ?