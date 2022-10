নিউজ ডেস্ক, 9 অক্টোবৰ: উত্তৰ কোৰিয়াই দেওবাৰে ইয়াৰ পূৱ জলস্তৰৰ দিশে দুটা কম দূৰত্বৰ বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে (North Korea launches 2 missiles toward sea) ৷ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ যুদ্ধ জাহাজৰ সৈতে নতুন ৰাউণ্ডৰ অনুশীলনৰ বাবে আমেৰিকাই এখন বিমানবাহী জাহাজ পুনৰ নিয়োগ কৰে (US redeployment of an aircraft carrier) ৷ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ কোৰিয়াই সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ পিছতে যোৱা কিছুদিন ধৰি অস্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ শেহতীয়া ঢৌৰ শেহতীয়া সূচনা হৈছে ৷

দক্ষিণ কোৰিয়াৰ যৌথ চীফ অৱ ষ্টাফে এক বিবৃতিত জনোৱা মতে, শনিবাৰে 1.48 বজাৰ পৰা 1.58 বজাৰ ভিতৰত উত্তৰ কোৰিয়াৰ পূব উপকূলীয় চহৰ মুঞ্চনৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা ক্ষেপণাস্ত্ৰ দুটা ধৰা পেলাইছে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে, দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সেনাই নিজৰ চোৰাংচোৱাৰ ভংগীমা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু আমেৰিকাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ৰক্ষা কৰি সতৰ্কতা বজাই ৰাখিছে (US South Korea drills)।

জাপানী চৰকাৰখনে লগতে কয় যে, উত্তৰ কোৰিয়াই যিটো সম্ভাৱ্য বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল । জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ’ কিছিডাই বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে যে, সন্দেহযুক্ত উৎক্ষেপণৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ আৰু বিশ্লেষণ কৰি জনসাধাৰণক যিকোনো সঠিক তথ্য ক্ষিপ্ৰতাৰে অৱগত কৰাৰ লগতে জাপানৰ চাৰিওফালে থকা বিমান আৰু জাহাজৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা প্ৰয়োজন ৷ যিকোনো আকস্মিক পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ’ কিছিডাই ৷

জাপানৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে দেশৰ উপকূলৰ চাৰিওফালে থকা জাহাজসমূহক আকাশৰ পৰা সৰি পৰা বস্তুৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ লগতে আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে । কোৰিয়া উপদ্বীপৰ পূৱ উপকূলৰ ওচৰত আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াই নৌসেনাৰ অনুশীলনৰ নতুন ৰাউণ্ড সামৰি লোৱাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে দুসপ্তাহৰ ভিতৰত উত্তৰ কোৰিয়াৰ সপ্তম ৰাউণ্ডৰ অস্ত্ৰ পৰীক্ষাত এই উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে ।

যোৱা সপ্তাহত উত্তৰ কোৰিয়াই জাপানৰ ওপৰেৰে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিছিল ৷ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সৈতে পূৰ্বৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতিবাদত পাৰমাণৱিক চালিত বিমানবাহী জাহাজ ইউ এছ এছ ৰ’নাল্ড ৰেগান (USS Ronald Reagan) আৰু ইয়াৰ যুদ্ধ গোট জড়িত আছিল এই অনুশীলনত ।

শনিবাৰে উত্তৰ কোৰিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে সতৰ্ক কৰি দিছিল যে, ৰেগানৰ পুনৰ নিযুক্তিয়ে আঞ্চলিক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে । উত্তৰ কোৰিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে, শেহতীয়াকৈ কৰা ক্ষেপণাস্ত্ৰ পৰীক্ষাক প্ৰতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহৰ মাজত ভয় দেখুৱাই সামৰিক অনুশীলনৰ সৎ প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি অভিহিত কৰা হৈছে ।

উত্তৰ কোৰিয়াই আমেৰিকা-দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সামৰিক অনুশীলনক আক্ৰমণৰ আখৰা হিচাপে গণ্য কৰে আৰু বিশেষকৈ যদি এনে অনুশীলনত বিমানবাহী জাহাজৰ দৰে আমেৰিকাৰ কৌশলগত সম্পত্তি জড়িত হৈ থাকে তেন্তে ই বিশেষভাৱে স্পৰ্শকাতৰ (South Korean warships)। আমেৰিকাৰ পাৰমাণৱিক ভাবুকিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ উত্তৰ কোৰিয়াই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল বুলি যুক্তি দিছে । আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিষয়াসকলে বাৰে বাৰে কয় যে, উত্তৰ কোৰিয়াক আক্ৰমণ কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই ।

উত্তৰ কোৰিয়াৰ শেহতীয়া উৎক্ষেপণে এই বছৰ অস্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ অভিলেখ ভংগকাৰী গতি বৃদ্ধি কৰিলে । শেহতীয়াকৈ কৰা অস্ত্ৰ পৰীক্ষাসমূহৰ ভিতৰত আছিল পাঁচ বছৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাপানৰ ওপৰেৰে উৰি যোৱা এটা পাৰমাণৱিক ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্ৰ ৷ আমেৰিকাৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় ভূখণ্ড গুৱাম আৰু ইয়াৰ বাহিৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ ৰেঞ্জ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ।

চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে উত্তৰ কোৰিয়াই আন পাৰমাণৱিক সক্ষম বেলিষ্টিক মিছাইল পৰীক্ষা কৰিছিল ৷ যিয়ে আমেৰিকাৰ মূল ভূখণ্ড আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দেশ দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু জাপানক আক্ৰমণৰ দূৰত্বত ৰাখে । উত্তৰ কোৰিয়াৰ পৰীক্ষণৰ ধুমুহাই ইংগিত দিয়ে যে, ইয়াৰ নেতা কিম জং উনৰ আমেৰিকাৰ সৈতে কূটনীতি পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই আৰু তেওঁ নিজৰ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ সম্প্ৰসাৰণত মনোনিৱেশ কৰিব বিচাৰে ।

কিন্তু একাংশ বিশেষজ্ঞই কয় যে, কিমে অৱশেষত তেওঁৰ উন্নত পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচী ব্যৱহাৰ কৰি বাহিৰৰ অধিক ৰেহাই আদায় কৰাৰ লক্ষ্য ল’ব ৷ যেনে উত্তৰ কোৰিয়াক বৈধ পাৰমাণৱিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া, যিটো কিমে তেওঁৰ দেশৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পংগু কৰি ৰখা নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে ।

দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিষয়াসকলে শেহতীয়াকৈ কয় যে, উত্তৰ কোৰিয়াই 2017 চনৰ পিছত প্ৰথমটো ভূগৰ্ভস্থ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ বাবে সাজু হৈ থকাৰ সময়তে নতুন তৰল ইন্ধনযুক্ত আন্তঃমহাদেশীয় বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু চাবমেৰিন নিক্ষেপ কৰা বেলিষ্টিক মিছাইল পৰীক্ষা কৰিবলৈও সাজু হৈছে ৷

