ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ৩ অক্টোবৰ: ৰয়েল ছুইডিছ একাডেমী অব ছায়েন্সেছে পিয়েৰ এগোষ্টিনি (আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অহিঅ' ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি, কলম্বাছ), ফেৰেংক ক্ৰাউজ (মেক্স প্লেংক ইনষ্টিটিউট অব কোৱাণ্টাম অপ্টিক্স, গাৰ্চিং আৰু লুডৱিগ-মেক্সিমিলিয়ানছ-ইউনিভাৰছিটেট মানচেন, জাৰ্মানী) আৰু এনি এল'হুইলিয়াৰক (লুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ছুইডেন) 'For experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter'-ৰ বাবে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।