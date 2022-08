ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, 19 আগষ্ট : নিউজিলেণ্ডৰ অ’কলেণ্ডত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ এটা পৰিয়ালে অনলাইন নিলামত ক্ৰয় কৰিছিল ঘৰুৱা সামগ্ৰী(Abandoned goods from a storage unit) ৷ যথাসময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰত আহি পায়হি নিলামত ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰীসমূহ ৷ পৰিয়ালটোৱে সামগ্ৰীখিনিৰ লগত দুটা ছ্যুটকেছো ক্ৰয় কৰিছিল ৷ ছ্যুটকেছ দুটা খোলাৰ পাছত হতচকিত হৈ পৰে পৰিয়ালটো, খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক ৷ আৰক্ষীও আহি উপস্থিত হয়হি ঘটনাস্থলীত ৷ বুজ লয় সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ ৷ সকলো আচৰিত, সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন- এয়া সম্ভৱ নে !

কিন্তু বাস্তৱত যে সেয়াই হৈছে ৷ আচলতে নিলামত ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰীবোৰ ঘৰত আহি পোৱাৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকে ছ্যুটকেছ দুটা খুলি ভিতৰত দুটা নাবালকৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে(bodies of two children hidden in two suitcases) ৷ কিন্তু ছ্যুটকেছ দুটাৰ ভিতৰত কেনেদৰে ওলাল মৃতদেহ ৷ পৰিয়ালটোৱে লগে লগে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক ৷ আৰক্ষীৰ লোক আহি উপস্থিত হয়হি ঘটনাস্থলীত ৷ নাবালক দুটাৰ বয়স আছিল 5 ৰ পৰা 10 বছৰৰ ভিতৰত ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিগত সপ্তাহত ৷

সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ আৰক্ষীয়ে নাবালককেইটাৰ মৃত্যু 3/4 বছৰ পূৰ্বে হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে ৷ কিয়নো বিগত কেইবাবছৰ ধৰি ছ্যুটকেছকেইটা সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিল । তদন্তকাৰী বিষয়াজনে বৰ্তমান তদন্ত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি এই ঘটনাৰ তদন্ত অত্যন্ত কঠিন হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ কিয়নো আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ গৈ প্ৰথমতে ক'ত, কেতিয়া আৰু কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল তাৰ তথ্য উলিয়াব লাগিব ৷

তদন্তকাৰী বিষয়াজনে নাবালক দুটাৰ মৃত্যুৰ সৈতে পৰিয়ালটোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ লগতে নাবালক দুটাৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ কোনো আত্মীয় নিউজিলেণ্ডত বৰ্তমানো থকাৰ আশা কৰিছে ৷ তদন্তকাৰী বিষয়াজনে এই সন্দৰ্ভত ইণ্টাৰপ’ল আৰু বিদেশী আৰক্ষী সংস্থাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ নিউজিলেণ্ড আৰক্ষীয়ে নাবালক দুটাৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি বিদেশত বাস কৰি থকাৰ সন্দেহ কৰিছে ।

