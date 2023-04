ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ১৩ এপ্ৰিল : ম্যানমাৰৰ জুণ্টা সেনাৰ বিমান আক্ৰমণত শিশু আৰু মহিলাসহ কমেও ১৩৩ জন নিহত হৈছে (133 killed in Myanmar Junta airstrike) । ম্যানমাৰৰ ছায়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য চৰকাৰৰ (shadow National Unity Government) মানৱ অধিকাৰ মন্ত্ৰী অং মায়ো মিনৰ উদ্ধৃতি দি সংবাদ সংস্থা চিএনএনে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে (CNN report on Myanmar Junta airstrike) । উল্লেখ্য, জুণ্টা সেনাই মঙলবাৰে মধ্য ম্যানমাৰৰ এখন গাঁৱত এই বিমান আক্ৰমণ চলাইছিল (Myanmar Junta airstrike) । মঙলবাৰে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চাগাইং অঞ্চলৰ কানবালু টাউনশ্বিপত সংঘটিত এই আক্ৰমণক দুবছৰ পূৰ্বেই জুণ্টাই এক অভ্যুত্থানত ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিচত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হিচাবে গণ্য কৰা হৈছে (junta seized power in Myanmar) ।

চিএনএনৰ সূত্ৰ মতে, এই আক্ৰমণৰ ফলত আন ৫০ জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা কিউনহালা এক্টিভিষ্ট গ্ৰুপে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । উল্লেখ্য যে উক্ত আক্ৰমণত কমেও ২০ টা শিশু নিহত হয় । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত আন কোনো আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা নাই যদিও সামৰিক জেটবোৰ চহৰখনৰ ওপৰেৰে উৰি আছে । যাৰ ফলত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানকাৰী আৰু চিকিৎসাকৰ্মীসকলে আক্ৰমণস্থলীত উপস্থিত হোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে । অং মায়ো মিনে চিএনএনক জনায় ।

উল্লেখ্য, দেশখনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম চহৰ মান্দালয়ৰ ওচৰত থকা চাগাইং অঞ্চলটোৱে সামৰিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে কিছু তীব্ৰ প্ৰতিৰোধ আগবঢ়াই আহিছে আৰু তাত কেইবা মাহ ধৰি তীব্ৰ যুঁজ চলি আছে । আনহাতে এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধিকাৰ প্ৰধান ভলকাৰ তুৰ্কে (UN rights chief Volker Turk) মঙলবাৰে কয় যে তেওঁ এই মাৰাত্মক বিমান আক্ৰমণৰ বাবে "আতংকিত" হৈছে । কিয়নো ইয়াৰে ভুক্তভোগীসকলৰ ভিতৰত আছে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো । সেয়ে সমগ্ৰ বিশ্বক এই ঘটনাৰ বাবে দোষীসকলক ন্যায় বিচাৰলৈ আনিবলৈ সংস্থাটোৱে আহ্বান জনাইছে ।

আনহাতে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা গাঁওখনৰ ফটোবোৰত এক ডজনতকৈও অধিক জ্বলা-পোৰা আৰু বিকৃত মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে । আনহাতে, ভিডিঅ'বোৰত এটা ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অট্টালিকা, জ্বলি যোৱা মটৰচাইকেল আৰু ধ্বংসাৱশেষ বিস্তৃত এলেকাত সিঁচৰতি হৈ থকা দেখা গৈছে । ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰীসকলে দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ সৈতে এই ছবিবোৰৰ সত্যতা নিশ্চিত কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে জুণ্টাৰ এই আক্ৰমণৰ স্পষ্ট লক্ষ্য আছিল স্থানীয় প্ৰতিৰোধ আন্দোলনৰ প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয় খোলাৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা এক অনুষ্ঠান । এই বিমান আক্ৰমণৰ পিচত অট্টালিকাটোৰ কেৱল জ্বলা ফ্ৰেমটো থিয় হৈ থকা দেখা গৈছে ভিডিঅ' আৰু ফটোবোৰত । এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ১৯৪৮ চনত স্বাধীনতাৰ পিচতে আঞ্চলিক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সশস্ত্ৰ জাতি-গোটৰ সৈতে যুঁজ দিয়া ম্যানমাৰৰ সামৰিক বাহিনীৰ সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত নিৰ্মম আক্ৰমণৰ এক দীঘলীয়া ইতিহাস আছে ।

