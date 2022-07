নিউজ ডেস্ক, 7 জুলাই: শ্ৰীলংকাক আৰ্থিক সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দেশখনৰ চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে । শেহতীয়াকৈ শ্ৰীলংকাই ইন্ধন আমদানিৰ বাবে ৰাছিয়াক ঋণ সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনায় (Lankan president urges Putin for help ) ৷ বুধবাৰে শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজাপাক্সাই ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক (Russian President Vladamir Putin) টেলিফোনযোগে এই অনুৰোধ জনায় বুলি এক টুইটাৰযোগে জনায় (Sri Lanka has requested Russia for credit support to import fuel) ৷

লগতে শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজাপাক্সাই ( Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa) টুইটাৰযোগে ৰাছিয়াক অতীতৰ বহু সমস্যাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ বাবেও ধন্যবাদ জনায় ৷ ইয়াৰ লগতে শক্তি, কৃষি আৰু পৰিবহণ ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ সাম্প্ৰতিক বিষয়সমূহো দুয়োখন দেশৰ মাজত আলোচনা হয় ৷

উল্লেখ্য যে, এই বছৰ দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ ৬৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন ( 65th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Sri Lankan and Russia) উপলক্ষে ৰাছিয়া-শ্ৰীলংকাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰিবলৈ বিভিন্ন স্তৰত চেষ্টা চলোৱা হৈছে ৷

ইফালে, ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে নতুন দিল্লীয়ে শ্ৰীলংকাত চলি থকা অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি আহিছে (India has been steadfast in providing all the necessary assistance to Sri Lanka) ৷ ভাৰতে শ্ৰীলংকাৰ জনসাধাৰণলৈ 2022 চনত অৰ্থনৈতিক, আৰ্থিক আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সাহাৰ্যৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৩.৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ ওপৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

১.৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰতকৈ অধিক টকাৰ তিনিটা ক্ৰেডিট লাইন আৰু প্ৰায় ২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ ফৰেক্সৰ সমৰ্থনত ভাৰতে যোগান ধৰিছে ৷ লগতে শ্ৰীলংকাৰ মাছমৰীয়াসকলৰ মাজত কেৰাচিন আৰু আৰ্তজনক ৰেচনো যোগান ধৰিছে ভাৰতে ৷

লগতে পঢ়ক: পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ বিয়া