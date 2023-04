ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ১৩ এপ্ৰিল : বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ কোৰিয়াই জাপান সাগৰৰ ফালে এটা বেলেষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰে (North Korean missile towards Japan sea) । অনিৰ্দিষ্ট মিছাইলটো নিক্ষেপৰ লগে লগে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে ইয়াক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা বুলি উল্লেখ কৰি ইয়াৰ বাবে 'সকলো প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বন' কৰাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে (Japan PMO on N Korean missile toward East Sea) । জাপানে এটা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি কৈছে যে উত্তৰ কোৰিয়াৰ মিছাইল এটা হোক্কাইডো প্ৰিফেকচাৰ বা তাৰ চুবুৰীয়া জলপথত অৱতৰণ কৰিব পাৰে (North Korean missile may landed in Hokkaido) ।

এক টুইটাৰ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে লিখিছে, "তথ্য সংগ্ৰহ আৰু বিশ্লেষণ আৰু জনসাধাৰণক দ্ৰুত আৰু পৰ্যাপ্ত তথ্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে সৰ্বাধিক প্ৰচেষ্টাত মনোনিবেশ কৰক । বিমান, জাহাজ আৰু অন্যান্য সম্পদৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব ।" যিহেতু মিছাইলটো জাপানৰ জলসীমাত অৱতৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে, সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে সাৱধানতাৰ বাবে সকলো সাম্ভাৱ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ ভিতৰত আকস্মিক পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰস্তুতিও আছে ।

উল্লেখ্য, উত্তৰ কোৰিয়াই বৃহস্পতিবাৰে জাপানৰ পূব সাগৰৰ ফালে এক অনিৰ্দিষ্ট বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰে (North Korea fired unspecified ballistic missile) । দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সামৰিক বাহিনীৰ উদ্ধৃতি দি ইয়োনহাপ সংবাদ সংস্থাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । জয়েণ্ট চীফ অব ষ্টাফৰ মতে, তেওঁলোকে এই উৎক্ষেপণটো ধৰা পেলাইছে । অৱশ্যে তদন্ত চলি থকাৰ বাবে তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত অধিক বিৱৰণ প্ৰকাশ কৰা নাই ।

আনহাতে, ছিউল আৰু ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাই থকাৰ মাজতে পিয়ংইয়ঙে পূব সাগৰত এই অচিনাক্ত মিছাইলটো নিক্ষেপ কৰে । জাপানী কৰ্তৃপক্ষই লগতে কয় যে মিছাইলটো জাপানৰ দিশত যাব পাৰে । এনএইচকে ৱৰ্ল্ডৰ মতে, জাপানে এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যে উত্তৰ কোৰিয়াৰ মিছাইল এটা ওচৰে-পাজৰে বা হোক্কাইডো প্ৰিফেকচাৰত অৱতৰণ কৰিব পাৰে ।

