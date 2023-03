ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক,৩ মাৰ্চ : আদালতে সকাহ দিলে মালয়েছিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নাজিব ৰাজাকক (Malaysian ex PM acquitted in 1MDB trial)। ১ মালয়েছিয়া ডেভেলপমেণ্ট বেৰহাদ (১এমডিবি) ৰাজ্যিক পুঁজিৰ বহু ডলাৰৰ লুণ্ঠন গোচৰৰ অভিযুক্ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক শুকুৰবাৰে নিৰ্দোষী সাব্যস্ত কৰা হয় । ১এমডিবি কেলেংকাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কেইবাটাও দুৰ্নীতিৰ বিচাৰৰ প্ৰথমটোত চূড়ান্ত আপীল হেৰুওৱাৰ পাছত ১২ বছৰৰ কাৰাবাস খাটি থকা নাজিবক কেলেংকাৰী ঢাকিবলৈ অডিট প্ৰতিবেদনৰ সৈতে খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল (Malaysian ex PM Najib Razak in jail)।

প্ৰতিৰক্ষা অধিবক্তা মহম্মদ শ্বাফি আব্দুল্লাই কয় যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছে যে নাজিবক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ পদবীৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে দোষী প্ৰমাণ কৰিবলৈ অভিযোজকৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণ নাই যাতে ২০১৬ চনৰ ১এমডিবি অডিট প্ৰতিবেদন সংশোধনৰ নিৰ্দেশ দিব পৰা যায় । অধিবক্তা মহম্মদ শ্বাফি আব্দুল্লাই এই ৰায়ক সন্মান জনাই কয় যে তেওঁ আল্লাৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ । উল্লেখ্য যে ২০০৯ চনত নাজিব প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ কেইমাহমান পাছতে ১এমডিবি উন্নয়ন পুঁজি স্থাপন কৰা হৈছিল (1Malaysia Development Berhad state fund)।

অনুসন্ধানকাৰীসকলে অভিযোগ কৰিছে যে পুঁজিৰ পৰা ৪.৫ বিলিয়ন ডলাৰৰ অধিক লুণ্ঠন কৰা হৈছিল আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু অন্যান্য দেশৰ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে নাজিবৰ সহযোগীসকলে হলীউডৰ চলচ্চিত্ৰ আৰু অত্যাধিক ক্ৰয়ৰ বাবে ধন যোগান ধৰিছিল য'ত হোটেল, এটা বিলাসী য়াট, কলা আৰু গহণা অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । নাজিবৰ বেংক একাউণ্টত ৭০০ নিযুত ডলাৰতকৈও অধিক লেনদেনৰ অভিযোগ কৰিছিল ।

২০১৮ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত তেওঁৰ শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছত তেওঁৰ লগতে পত্নী ৰোশ্বমাহ মানছৰক একাধিক গ্ৰাফ্ট অভিযোগৰ সন্মুখীন কৰা হৈছিল । পত্নী ৰোশ্বমাহক ২০২২ চনত সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ এক দুৰ্নীতিৰ গোচৰত ১০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু ৯৭০ নিযুত ৰিংগিত (২১৭ নিযুত ডলাৰ) অভিলেখ জৰিমনা বিহা হৈছিল । সম্প্ৰতি তেওঁ জামিনত আছে ।

ইফালে অধিবক্তা শ্বাফিৰ মতে নাজিবৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছিল । নাজিবে আগষ্টত তেওঁৰ চূড়ান্ত আপীল নাকচ কৰাৰ বাবে শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ পুনৰীক্ষণ বিচাৰিছে আৰু এই মাহৰ শেষৰফালে অনুকূল ফলাফলৰ আশা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :America On India Russia Relations: ভাৰতে ৰাছিয়াৰ সৈতে বন্ধুত্বক সংঘাত নিৰ্মূলত ব্যৱহাৰ কৰক