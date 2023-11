লণ্ডনৰ ওল্ড বিলিংছগেটত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত শ্ৰীলংকাৰ লেখক শ্বেহান কৰুণাটিলকাই তেওঁক এই বঁটা প্ৰদান কৰে । কৰুণাটিলকা বিগত বছৰ 'দ্য ছেভেন মুনছ অব মালি আলমেইদা'ৰ (The Seven Moons of Maali Almeida) বাবে বুকাৰ বিজয়ী আছিল । বুকাৰ প্ৰাইজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী গেবি উডে কয় যে চূড়ান্ত বৈঠকত বিচাৰকসকলে স্থিৰ কৰিছিল যে ৬ খন সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত গ্ৰন্থৰ ভিতৰত এখনে বিজয়ী হ'ব ।